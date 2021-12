Fortuna de Gertz Manero, fiscal de México, toca a Estados Unidos

Su nombre figuró en la filtración periodística de firmas offshore conocida como Paraíso Papers. Fue identificado como vicepresidente de Jano Ltd., una compañía de inversiones personales incorporada en Islas Cayman para fines tributarios. El beneficiario final de la sociedad era su hermano Federico quien falleció en 2015. De acuerdo con los documentos de la filtración, la firma legal que registró la empresa señaló en un memo interno que “no hay documentos en relación con la fuente de los fondos’’ y que el estudio de “due diligence’’ no fue adecuado. Gertz respondió entonces que no sabía de la existencia de la empresa pero que pudo haber sido creada por su hermano que administraba su fortuna.