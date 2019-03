Los venezolanos se quedan sin agua en medio del peor apagón de su historia

"Yo llevo ocho días sin agua", se queja Josefina Rodríguez, de 28 años. Esta vecina de El Valle, barrio popular del sur de Caracas, acudió temprano a tomar agua de un manantial que está al borde de una carretera a las afueras de la urbe donde abundan los talleres mecánicos. "Primera vez que vengo. Esto da rabia, indignación, no es justo que un país tan rico esté pasando por esto", lamenta la joven manicurista que, además, ha perdido clientela en estos días. "Ni me llaman, ni las llevo a casa para no malgastar el agua", cuenta.