Denuncian ONGs: apagón deja al menos 43 pacientes muertos en Venezuela

El apagón que afectó a Venezuela desde el pasado jueves y que dejó a buena parte del país a oscuras durante casi cuatro días se ha cobrado la vida de al menos 43 personas, según los reportes de dos organizaciones no gubernamentales que monitorean los hospitales y centros de diálisis para enfermos renales del país.

Médicos por la Salud, una organización que hace seguimiento de la situación en 40 hospitales del país desde hace cinco años, informó que entre el 8 y el 11 de marzo fallecieron 24 enfermos como consecuencia del peor corte de electricidad que ha afectado al país de 30 millones de habitantes. Por otra parte, 19 pacientes renales murieron entre el viernes y el lunes por no tener acceso a sus tratamientos, según le confirmó a Univision Noticias Francisco Valencia de la ONG Codevida.

Según Valencia, el 95% de las unidades de diálisis extrahospitalarias no cuenta con generadores, por lo que dejaron de funcionar con el apagón y la mayoría de las más de 10,000 personas que padecen de insuficiencia renal en Venezuela no pudieron acceder a sus tratamientos durante el corte eléctrico.

"Como habíamos venido denunciando, las precarias condiciones en estos centros de salud que no cuentan con los medicamentos necesarios para realizar una diálisis y los insumos (agua y la electricidad)" ha provocado que "desde el miércoles pasado hay gente que aún no se ha dializado", afirmó el director de Codevida al explicar que la cifra de fallecidos podría aumentar porque hay zonas del país a las que su organización aún no ha tenido acceso por las limitaciones de comunicación.