López Obrador promete presupuesto ilimitado para buscar a identificar a 40,000 desaparecidos en México

Desde que desapareció hace una década, Guadalupe Fernández no ha parado de buscar a su hijo José Antonio Robledo Fernández. Tenía 32 años cuando trabajaba como ingeniero en la construcción de hornos para una compañía productora de acero en el norte de México y no se supo más nada de él.

“No hay techo financiero”, dijo el mandatario mexicano al comprometerse en esta colosal tarea que significa un auténtico desafío ante limitada capacidad de investigación de los cuerpos policiales; las familias mismas buscan a sus parientes en tumbas sin lápidas, y no existe una base de datos nacional de ADN para ayudar a identificar los miles de restos recolectados por trabajadores forenses.

“Es la herencia más triste, dolorosa, que recibimos al llegar a este nuevo gobierno” el 1 de diciembre, manifestó López Obrador. “Cuando voy a las giras, cuando encuentro familias, sobre todo madres, me jalan, me sacuden, me gritan, lloran. Aguanto todo porque sé lo que están sufriendo sin sus hijos y sus seres queridos”.