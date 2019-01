López Obrador dedica su rueda de prensa a desmentir cifras de asesinatos de un diario mexicano

"Hoy aparece en el periódico Reforma en ocho columnas que se dispara la violencia en el tiempo que llevamos, los entiendo, así actúa el conservadurismo, pero no es cierto lo que dice, ese periódico ya en otras ocasiones nos ha calumniado y no ha tenido la seriedad suficiente para rectificar, no tiene caso que yo ponga los ejemplos pero existen testimonios de cómo se lanzan con un periodismo amarillista, no serio, no honesto, no apegado a la realidad y también para que no me vayan a acusar de que no respeto a los medios de información, y tengo el derecho a la réplica y lo voy a ejercer, sin embargo, siempre vamos a respetar a todos, no va a haber censura para nadie", dijo el presidente mexicano el miércoles.