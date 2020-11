Donde come uno comen 35: la solidaridad de este matrimonio que alberga a siete familias damnificadas por Eta e Iota en Honduras

Pero, como a millones de hondureños, Eta los agarró sin una alerta por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández. No hubo sirenas ni bocinas que alertaran. Tampoco campañas en los medios de comunicación que indicaran a la población qué hacer o a dónde ir.

Unos samaritanos salen a su rescate

“Los vimos a ella, a la tiernita, tirada en el suelo, monte y todo eso. El peligro de un animal que la picara. Ellos sin ropa, en chancletas, sin nada solo con lo que andaban puesto”, dice Varela. “Íbamos de champa en champa, gritando y preguntando por ellos. Teníamos miedo de no hallarlos vivos”, dice.

Una persona que maniobraba una lancha se aproximó a ellos y les ofreció ayuda. “Pero cuando llega la lancha nosotros no sabemos dónde están los familiares. El agua estaba hasta el tope de las casas, no sabíamos para dónde agarrar. Emocionalmente eso fue preocupante, porque miraba pasar refrigeradoras por el agua, pasaron animales y uno solo esperaba ver las caras de las personas”, recuerda.

12 adultos y 23 niños

Univision Noticias regresó para ver a las familias y encontró que, ahora, los Varela no solo albergan a la familia Franco. En medio de los dos huracanes se impusieron como meta buscar a sus familiares más cercanos, por eso en su humilde vivienda habitan actualmente 12 adultos y 23 niños.

Héctor Tacho, cuñado de Evelyn, logró rescatar un viejo carrito de venta de helados que dejó el día de las inundaciones en una zona que no es de riesgo. Ahora sale a diario a vender sus helados para llevar unos centavos a la casa de Varela, donde se alberga él, su esposa y sus siete hijos.

“Perdí todo en la Colonia Planeta. Gracias a la voluntad del concuña estamos aquí reunidos todos, porque no sabemos a dónde ir”, narra Tacho.

“Me siento bien porque acá estoy en una casa, duermo en un colchón, como y me siento bien”, dice Nicol Franco, la hija de 10 años de Franco y Portillo.

Mientras, Suyapa Tacho, la hija de Héctor Tacho, de 12 años, agrega, “era bien feo estar allá porque yo sentí que un animal me iba a picar y todo. Aquí estoy bien porque estoy con mis primitos, mis tías y mis hermanas”.



Los Franco duermen en un pequeño cuarto de madera que está fuera de la casa. Las camas no bastan, por eso tiran algunas colchonetas en el suelo. “Aquí no estamos debajo del agua, del lodo, nada que ver, y por lo menos estoy donde ella (su recién nacida) esté tranquila. Tiene su camita, yo la acuesto tranquila y no hay problema de nada”, dice Portillo.