Juez boliviano ordena el arresto del expresidente Evo Morales por el caso de abuso sexual a una menor

Un juez boliviano emitió este viernes una orden de arresto contra el expresidente Evo Morales, luego de que no se presentara a la corte por un caso en el que se alega que abusó sexualmente de una menor.

Morales, de 65 años, presuntamente tuvo un hijo con una adolescente en 2016, una relación sexual que habría constituido una violación legal, según la ley boliviana.

“Se ha ordenado una orden de búsqueda y captura en su contra”, dijo el juez Nelson Rocabado después de una audiencia en la región sureña de Tarija, donde vive la presunta víctima.

Morales se atrinchera en el centro de Bolivia

Morales ha negado las acusaciones y ha afirmado que fue "víctima" de la guerra legal llevada a cabo por su aliado convertido en rival político, el presidente Luis Arce, y se negó a comparecer ante el tribunal. En diciembre, la fiscalía boliviana también ordenó la detención de Morales, pero la orden del viernes agregó peso adicional a los crecientes pedidos de captura del expresidente.

El líder populista se ha atrincherado en su feudo en el Chapare, en el centro de Bolivia, y vive en la sede de los sindicatos de cultivadores de coca protegidos por hasta tres cordones de seguridad para evitar su arresto.

El viernes, afuera del juzgado, un grupo de mujeres que se identificaron como madres portaban pancartas que decían "Evo Morales abusador, a las niñas no se las toca".

La fiscal que lleva el caso, Sandra Gutiérrez, dijo que ahora investigarán si el presidente había cometido un delito al no comparecer ante el tribunal.

