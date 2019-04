Hallan otro cementerio clandestino con al menos 36 fosas en México

El fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, informó en conferencia de prensa que todavía no se sabe cuántos cuerpos podría haber enterrados en la zona, a solo medio metro de profundidad, porque la inspección preliminar solo se ha hecho en el 10% del predio .

El sitio, cuya ubicación exacta no se especificó por razones de seguridad, fue acordonado este miércoles por personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Municipal.

El mayor cementerio clandestino descubierto hasta ahora en ese estado se halló en 2017 y tenía restos de más de 250 personas. Fue en esa época cuando el propio Winckler reconoció que no tenían capacidad para procesar todo lo encontrado. “Hay fosas que no se están trabajando porque no tenemos en dónde acomodar los restos que se pudieran extraer”, declaró entonces.