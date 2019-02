Guaidó pide más sanciones internacionales contra Maduro y vías de entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela

Un aspecto clave es si el Grupo de Lima se propondrá establecer algún tipo de coordinación con la Unión Europea y, para ello, la posición de España es crucial: “el Grupo de Lima es el escenario natural para esta coordinación. Lamentablemente el gobierno de Pedro Sánchez ha sido un gobierno que ha ido siempre retrasado, a la cola del tema venezolano y no ha sabido ejercer ningún tipo de contribución importante para la salida democrática de la crisis; de manera que no ha jugado el papel estelar que podría tener: coordinador en Europa, su escenario natural, y en Iberoamérica junto a Estados Unidos”, continúa Borges.

“El canciller de España Joseph Borrell hoy (domingo) emitió unas declaraciones con críticas a los Estados Unidos, pero no se refirió al asesinato de venezolanos por tratar de que ingrese la ayuda humanitaria, tampoco al asesinato de población indígena, a la violencia que hubo en la frontera. Frente a esos temas se tapan los ojos, lo único que plantean es un espacio para conversaciones que no aportan nada, siempre están en la retaguardia del problema”, agrega Borges.

Los salvavidas

La confrontación

Desde Caracas, el diputado Miguel Pizarro descartó la posibilidad de negociar con la administración de Nicolás Maduro el ingreso de la ayuda: “Para nosotros no está en discusión hablar con el gobierno de si entra o no la ayuda humanitaria porque ellos usurpan un poder y ese poder usurpado no puede ser reconocido, esto no puede ser nunca planteado como una igualdad de dos fuerzas que deben entenderse”.