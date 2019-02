Juan Guaidó, la respuesta sigue siendo no

Anoche, después de un día de valentía, y frustración por el hecho de que la asistencia humanitaria no pudiera superar los bloqueos militares del régimen de Nicolás Maduro y llegar a sus desesperados compatriotas, el legítimo presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tuiteó lo siguiente:

"Los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión: plantear a la Comunidad Internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta Patria que lucha y seguirá luchando".

No es necesario leer entre líneas. El presidente Guaidó está considerando pedirle a Estados Unidos que invada su país para derrocar al dictador Nicolás Maduro y sus secuaces. Las redes sociales dentro y fuera de Venezuela han explotado de la noche a la mañana y muchos piden la opción militar para ponerle fin rápidamente a la desesperación y la depravación.

La cubierta nominal de gobernanza democrática que se le da a un pueblo a punta de rifle de un invasor extranjero rara vez funciona bien. Solo hay que fijarse en Iraq, donde el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, pronosticó que las fuerzas estadounidenses serían recibidas como libertadores. No fue así.

Sufrieron bajas y presenciaron cómo las tropas de Maduro quemaron salvajemente un camión de ayuda. En una de las imágenes más conmovedoras e inspiradoras del día se aprecia cómo varios voluntarios se lanzaron a las llamas para rescatar todas las provisiones que pudieran. Como David contra Goliat, cuando fueron recibidos con balas, respondieron con piedras y protegieron a los suyos; demostró que a Venezuela no le faltan patriotas dispuestos a hacer el máximo sacrificio por rescatar a su patria.

No han aprendido de las invasiones estadounidenses previas lo que sucede el día siguiente. ¿Qué pasa si no se puede detener a Maduro de inmediato? ¿Las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses establecerían bases tácticas operativas y realizarían búsquedas en todo el país mediante operaciones como la que se utilizó para capturar a Saddam Hussein? ¿Podrá una pequeña fuerza invasora estadounidense alimentar a los hambrientos, curar a los enfermos, enterrar a los muertos y tomar las riendas del gobierno local, mientras se organiza durante varios meses una fuerza adecuada de estabilización y respuesta a la crisis?

¿Qué sucedería si eso no funcionara? Cuando las milicias de Maduro arrasen los vecindarios y el ejército estadounidense no las detenga, ¿los venezolanos se culparán a sí mismos? ¿O serán los fornidos invasores estadounidenses con uniformes de camuflaje los que se lleven la peor parte de la ira frustrada de los venezolanos comunes y corrientes?

Primero , debería reconocerse que Guaidó desobedeció exitosamente una orden de arresto domiciliario y atravesó a salvo la frontera. Esto no podría haberse logrado si los militares venezolanos se hubieran comprometido monolíticamente con la aplicación de las órdenes de Maduro.

Tercero , Guaidó debe dejar claro que ninguna lucha de liberación se toma solo un día. Al chavismo le tomó 20 años destruir Venezuela; a un levantamiento popular del pueblo venezolano le tomará cierto tiempo retomar el país. Pero serán los venezolanos y no los paracaidistas estadounidenses quienes retomarán el palacio de Miraflores.

Algunos dicen que Venezuela no es un país de héroes. Lo dicen porque, como los muros de la represión no se derrumbaron el primer día, la única opción que queda es pedirles a los gringos que lo hagan por ellos. No acepto esa proposición. Los 'colonistas' estadounidenses lucharon y murieron por la libertad.