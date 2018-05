"Fue como cuando un pelícano se tira al mar", cuenta un vecino que vio caer al avión accidentado en Cuba

Más tarde, ya en su casa junto a u esposa María Elena, de 63 años, le viene a la mente la escena fugaz. Ubaldo vio al avión trastabillar en el aire. Dice que se jorobó para un lado, luego para el otro y que finalmente le pasó por encima de él con un ala hacia arriba y la otra hacia abajo: “Nunca se me irá esa imagen, fue como cuando un pelícano se tira al mar de cabeza a pescar, pero esto era un pájaro gigante. Después fue que sentí el empujón por la espalda y supongo que caí y me di con algo. La explosión no la vi”, cuenta.