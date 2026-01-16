FAA emite alertas aéreas por riesgos de actividad militar e interferencias de GPS en Centro y Sudamérica
Los avisos son para algunos puntos de México, Panamá, Colombia y Ecuador, así como otras partes de América Central y del Océano Pacífico oriental
La Administración Federal de Aviación estadounidense emitió este viernes una serie de avisos a las compañías aéreas para que tengan precaución al sobrevolar Centroamérica y partes de Sudamérica, citando los riesgos de posibles actividades militares e interferencias del GPS.
El texto indica:
AVISO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE UNA SITUACIÓN POTENCIALMENTE PELIGROSA EN LAS ÁREAS MARÍTIMAS SOBRE EL OCÉANO PACÍFICO Y EL GOLFO DE CALIFORNIA DENTRO DE LA REGIÓN DE INFORMACIÓN DE VUELO DE MÉXICO
El aviso indica que se advierte a los operadores estadounidenses que ejerzan precaución al operar en las áreas marítimas sobre el Océano Pacífico y el Golfo de California dentro de la Región de Información de Vuelo de México (MMFR), debido a actividades militares e interferencias GNSS.
Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluidos los vuelos en sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo.
Destaca que la NOTAM, Notice to Air Missions, la cual informa a pilotos, aerolíneas y controladores sobre situaciones temporales o urgentes que pueden afectar la seguridad de los vuelos, se aplica a todas las aerolíneas estadounidenses y operadores comerciales:
A todas las personas que ejerzan los privilegios de una licencia de aeronavegante emitida por la FAA, excepto aquellas que operen aeronaves registradas en los Estados Unidos para una aerolínea extranjera; y a todos los operadores de aeronaves civiles registradas en los Estados Unidos, excepto cuando el operador de dicha aeronave sea una aerolínea extranjera".
En tanto pide consultar el Aviso de Información de Antecedentes para obtener información adicional sobre las operaciones de aviación civil estadounidense en el espacio aéreo afectado en la págia oficial de la FAA, y pide se informe cualquier incidente de seguridad observado o experimentado durante las operaciones en el espacio aéreo afectado al Centro de Operaciones de Washington de la FAA al teléfono: +1 (202) 267-3333.