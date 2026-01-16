Militares

FAA emite alertas aéreas por riesgos de actividad militar e interferencias de GPS en Centro y Sudamérica

Los avisos son para algunos puntos de México, Panamá, Colombia y Ecuador, así como otras partes de América Central y del Océano Pacífico oriental

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Aerolíneas suspenden vuelos a Venezuela tras aviso de la FAA sobre "aumento de actividad militar"

La Administración Federal de Aviación estadounidense emitió este viernes una serie de avisos a las compañías aéreas para que tengan precaución al sobrevolar Centroamérica y partes de Sudamérica, citando los riesgos de posibles actividades militares e interferencias del GPS.

El texto indica:

AVISO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE UNA SITUACIÓN POTENCIALMENTE PELIGROSA EN LAS ÁREAS MARÍTIMAS SOBRE EL OCÉANO PACÍFICO Y EL GOLFO DE CALIFORNIA DENTRO DE LA REGIÓN DE INFORMACIÓN DE VUELO DE MÉXICO

Más sobre Militares

Buscan posibles sobrevivientes tras nuevo ataque de EEUU a presuntas “narcolanchas” que dejó tres muertos
3 mins

Buscan posibles sobrevivientes tras nuevo ataque de EEUU a presuntas “narcolanchas” que dejó tres muertos

América Latina
EEUU mata a otras ocho personas en nuevo ataque a tres supuestas narcolanchas en el Pacífico oriental
3 mins

EEUU mata a otras ocho personas en nuevo ataque a tres supuestas narcolanchas en el Pacífico oriental

América Latina
EEUU mata a otras cuatro personas en nuevo ataque a supuesta narcolancha en el Pacífico oriental
5 mins

EEUU mata a otras cuatro personas en nuevo ataque a supuesta narcolancha en el Pacífico oriental

América Latina
"Reviso mi teléfono 100 veces al día": cómo viven los venezolanos que emigraron la tensión militar entre Trump y Maduro
7 mins

"Reviso mi teléfono 100 veces al día": cómo viven los venezolanos que emigraron la tensión militar entre Trump y Maduro

América Latina
EEUU atacó dos veces a la primera supuesta 'narcolancha' para poder matar a los sobrevivientes, según reportes
7 mins

EEUU atacó dos veces a la primera supuesta 'narcolancha' para poder matar a los sobrevivientes, según reportes

América Latina
Trump insiste en que empezará "muy pronto" a detener "por tierra" el tráfico de drogas desde Venezuela
3 mins

Trump insiste en que empezará "muy pronto" a detener "por tierra" el tráfico de drogas desde Venezuela

América Latina
"Operación Lanza del Sur": las incógnitas del anuncio de Hegseth contra el "narcoterrorismo" y qué puede significar para Venezuela
5 mins

"Operación Lanza del Sur": las incógnitas del anuncio de Hegseth contra el "narcoterrorismo" y qué puede significar para Venezuela

América Latina
Maduro ordena ejercicios militares "masivos" en Venezuela mientras el mayor portaaviones de EEUU llega al Caribe
3 mins

Maduro ordena ejercicios militares "masivos" en Venezuela mientras el mayor portaaviones de EEUU llega al Caribe

América Latina
Nuevos ataques a presuntas 'narcolanchas' dejan al menos seis muertos, según el Pentágono
1 mins

Nuevos ataques a presuntas 'narcolanchas' dejan al menos seis muertos, según el Pentágono

América Latina
Tres muertos en el decimoséptimo ataque de EEUU contra una supuesta 'narcolancha' en el Caribe
2 mins

Tres muertos en el decimoséptimo ataque de EEUU contra una supuesta 'narcolancha' en el Caribe

América Latina


El aviso indica que se advierte a los operadores estadounidenses que ejerzan precaución al operar en las áreas marítimas sobre el Océano Pacífico y el Golfo de California dentro de la Región de Información de Vuelo de México (MMFR), debido a actividades militares e interferencias GNSS.

Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluidos los vuelos en sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo.


Destaca que la NOTAM, Notice to Air Missions, la cual informa a pilotos, aerolíneas y controladores sobre situaciones temporales o urgentes que pueden afectar la seguridad de los vuelos, se aplica a todas las aerolíneas estadounidenses y operadores comerciales:

A todas las personas que ejerzan los privilegios de una licencia de aeronavegante emitida por la FAA, excepto aquellas que operen aeronaves registradas en los Estados Unidos para una aerolínea extranjera; y a todos los operadores de aeronaves civiles registradas en los Estados Unidos, excepto cuando el operador de dicha aeronave sea una aerolínea extranjera".


En tanto pide consultar el Aviso de Información de Antecedentes para obtener información adicional sobre las operaciones de aviación civil estadounidense en el espacio aéreo afectado en la págia oficial de la FAA, y pide se informe cualquier incidente de seguridad observado o experimentado durante las operaciones en el espacio aéreo afectado al Centro de Operaciones de Washington de la FAA al teléfono: +1 (202) 267-3333.

Relacionados:
MilitaresAdministración Federal de Aviación (FAA)

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Tráiler: Apostarías por mí
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX