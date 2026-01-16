Militares FAA emite alertas aéreas por riesgos de actividad militar e interferencias de GPS en Centro y Sudamérica Los avisos son para algunos puntos de México, Panamá, Colombia y Ecuador, así como otras partes de América Central y del Océano Pacífico oriental

La Administración Federal de Aviación estadounidense emitió este viernes una serie de avisos a las compañías aéreas para que tengan precaución al sobrevolar Centroamérica y partes de Sudamérica, citando los riesgos de posibles actividades militares e interferencias del GPS.

El texto indica:

AVISO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE UNA SITUACIÓN POTENCIALMENTE PELIGROSA EN LAS ÁREAS MARÍTIMAS SOBRE EL OCÉANO PACÍFICO Y EL GOLFO DE CALIFORNIA DENTRO DE LA REGIÓN DE INFORMACIÓN DE VUELO DE MÉXICO



El aviso indica que se advierte a los operadores estadounidenses que ejerzan precaución al operar en las áreas marítimas sobre el Océano Pacífico y el Golfo de California dentro de la Región de Información de Vuelo de México (MMFR), debido a actividades militares e interferencias GNSS.

Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluidos los vuelos en sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo.



Destaca que la NOTAM, Notice to Air Missions, la cual informa a pilotos, aerolíneas y controladores sobre situaciones temporales o urgentes que pueden afectar la seguridad de los vuelos, se aplica a todas las aerolíneas estadounidenses y operadores comerciales:

A todas las personas que ejerzan los privilegios de una licencia de aeronavegante emitida por la FAA, excepto aquellas que operen aeronaves registradas en los Estados Unidos para una aerolínea extranjera; y a todos los operadores de aeronaves civiles registradas en los Estados Unidos, excepto cuando el operador de dicha aeronave sea una aerolínea extranjera".