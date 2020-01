“Esos venezolanos tienen que irse del país o la cárcel": Perú crea policía élite para delincuentes extranjeros

“He quedado sorprendido por un anuncio de esta naturaleza. Me parece tremendamente peligroso el anuncio. Generar esta policía para solamente ver delitos de extranjeros, que a mi modo de ver es solo un eufemismo para decir que va a perseguir delincuentes de Venezuela, me llama la atención y me preocupa sobremanera”, dijo Ricardo Valdés, experto en seguridad ciudadana y exviceministro del Seguridad Pública, a Univision Noticias.