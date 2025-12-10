Bolivia Detienen al expresidente boliviano Luis Arce por presunta corrupción con fondos dirigidos a pueblos indígenas Según la acusación de la Fiscalía, Arce autorizó el pago de financiamiento público a proyectos sociales cuando era ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales, pero hubo dinero que supuestamente fue desviado a cuentas personales.



El expresidente boliviano Luis Arce fue detenido este miércoles en La Paz y llevado a las oficinas de la policía por presunta corrupción en un caso que data de cuando era ministro de Economía durante el entonces gobierno de Evo Morales, según confirmó el fiscal general del país, Roger Mariaca.

El funcionario dijo en rueda de prensa que Arce es investigado por hechos que ocurrieron entre 2006 y 2017 cuando, además de ministro, formaba parte del directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), a través del cual el gobierno financiaba proyectos productivos en áreas rurales y comunidades indígenas.

Según la acusación de la Fiscalía, Arce autorizó como responsable de economía el pago de financiamiento público a proyectos sociales, pero hubo dinero que supuestamente fue desviado a cuentas personales.

El ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, afirmó que no se ha cuantificado el daño económico exacto, pero que podría llegar hasta los $700 millones.

El caso estalló en 2015, pero las investigaciones fueron paralizadas durante los gobiernos de Morales (2006-2019) y Arce (2020-2025), y no se realizaron sobre todos los responsables del “millonario desfalco”, aseguró Oviedo.

“El señor Arce está imputado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica", dijo el fiscal Mariaca. Agregó que este miércoles optó por guardar silencio cuando se le tomó declaración, y que después sería llevado ante un juez de medidas cautelares.

“No es persecución ni es un hecho político”, aseguró el fiscal, quien dijo que Arce enfrentaría la investigación por la vía ordinaria.

El actual gobierno boliviano ya había apuntado a las presuntas irregularidades de Arce

El arresto de Arce abre un nuevo capítulo de incertidumbre en la política boliviana apenas un mes después de la llegada al poder del conservador Rodrigo Paz, quien puso fin a 20 años de mandatos socialistas.

“Quiero felicitar a los efectivos de la fuerza especial de lucha contra el crimen de la División Anticorrupción de la ciudad de La Paz por haber aprehendido, cumpliendo una resolución de aprehensión emanada por una autoridad fiscal en contra del expresidente Luis Arce”, dijo poco antes el vicepresidente Edman Lara en un video que subió a su cuenta de TikTok.

“Lo habíamos dicho en una oportunidad; Luis Arce va a ser el primero en entrar preso y estamos cumpliendo. Todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo y van a rendir cuentas a la justicia”, subrayó Lara.

María Nela Prada, exministra de Presidencia durante el gobierno de Arce, dijo previamente que los cargos de corrupción contra el exmandatario parecen derivarse de la función que este tuvo como ministro de Economía en el gobierno de Morales, su antiguo aliado y predecesor.

La exfuncionaria señaló a periodistas que Arce fue detenido en una calle de La Paz después de dictar clases en una universidad pública. El propio Arce alcanzó a informarle a su excolaboradora su detención. “Después, la comunicación se cortó”, dijo Prada.

