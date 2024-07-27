El 'Mayo' Zambada fue secuestrado por el hijo de 'El Chapo' en México, sometido y obligado a subir a un avión, según dijo su abogado a LA Times

Video Nuevas imágenes de la llegada de Ismael 'El Mayo' Zambada y Joaquín Guzmán López a EEUU

El abogado de Ismael 'El Mayo' Zambada, Frank Pérez, dijo en un mensaje al diario Los Angeles Times que su cliente fue secuestrado por Joaquín Guzmán López y llevado en contra de su voluntad a los Estados Unidos, donde ambos fueron arrestados.

Según el diario, Zambada fue "emboscado", tirado al suelo y esposado por seis hombres en uniformes militares junto con Guzmán López, hijo del cofundador del Cartel de Sinaloa Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien purga una condenda de cadena perpetua en Estados Unidos.

De acuerdo con el mensaje de Pérez al diario, Zambada fue lanzado en la parte trasera de una camioneta pickup y llevado a una pista de aterrizaje.

Después fue obligado a subirse a un avión, atado de las piernas y su cabeza cubierta con una bolsa negra.

Finalmente fue trasladado a los Estados Unidos, donde fue arrestado cerca de El Paso, Texas, de acuerdo con el mensaje de Pérez al LA Times.

Pérez reiteró que su cliente no se entregó a la justicia estadounidense, como fue reportado inicialmente tras darse a conocer el arresto de Zambada y Guzmán López el jueves.

El diario también citó fuentes anónimas de la justicia estadoundiense diciendo que Zambada, quien se jactaba de nunca haber sido arrestado, fue "engañado" para que se lograra su traslado a los Estados Unidos.

Los cargos contra 'El Mayo' y Guzmán López en EEUU

Al dar a conocer el arresto tanto de Zambada como de Guzmán López, el Departamento de Justicia dijo que ambos enfrentan cargos relacionados con sus actividades en las operaciones del Cartel de Sinaloa, incluida la producción de fentanilo.

Un día después de los arrestos, el gobierno de México dijo que no había tenido conocimiento de la operación y que fue notificado de las detenciones por vía telefónica por la Embajada estadounidense.

Video Así fue la ruta del avión en el que 'El Mayo' Zambada y Joaquín Guzmán López fueron llevados a EEUU

De acuerdo con reportes, una jueza federal fijó la audencia de Zambada ante una corte en El Paso para finales de julio. Su abogado declaró el viernes que 'El Mayo' se declaró inocente de los cargos que se le imputan.

Se espera que Guzmán López, quien formaba parte de la facción de 'Los Chapitos', conformada por hijos de 'El Chapo', sea trasladado a Chicago, donde enfrenta cargos de narcotráfico.

Ovidio Guzmán López, alias 'El Ratón', fue extraditado en septiembre de México a Chicago para enfrentar cargos de narcotráfico. Reportes indican que podría enfrentar un juicio en una corte federal en esa ciudad.

La ruta de 'El Mayo' y Guzmán López a EEUU

Fuentes consultadas por Univision Noticias detallaron la ruta que Zambada y Guzmán López siguieron para llegar a los Estados Unidos.

De acuerdo con las fuentes, 'El Mayo' Zambada y Guzmán López viajaron en una avioneta desde Culiacán, Sinaloa, hasta Hermosillo, Sonora.

Una vez en Sonora, habrían cambiado de aeronave, detallaron las fuentes. Desde ese punto continuaron su viaje hasta Santa Teresa, Nuevo México, donde finalmente fueron aprehendidos.

La guerra interna que se avecina en el Cartel de Sinaloa

De acuerdo con especialistas, la detención de Zambada y de Guzmán López podría desatar una guerra interna por el control del Cartel de Sinaloa, entre las facciones que se han disputado el poder del grupo criminal tras la caída de 'El Chapo'.