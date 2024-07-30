Joaquín Guzmán López se declara inocente: las 4 grandes dudas sin resolver tras su inesperada detención junto a ‘El Mayo’ en EEUU

Video Joaquín Guzmán López se declara no culpable: su abogado asegura que no hubo acuerdo con el gobierno de EEUU

Esposado y vestido con el tradicional uniforme naranja de prisión, Joaquín Guzmán López se declaró este martes inocente de cargos de narcotráfico en su primera audiencia judicial tras ser arrestado en EEUU junto al líder del cartel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

El hijo de ‘El Chapo’ compareció en una corte federal de Chicago, donde se le acusa de narcotráfico, blanqueo de dinero y violaciones a la ley de armas, entre otros delitos.

El mexicano declinó la ayuda de una intérprete en español y contestó en inglés “fluido”, según periodistas presentes en la sala, a las preguntas de la jueza.

Tras la audiencia, su abogado Jeffrey Lichtman —que también defendió a su padre ‘El Chapo’, quien cumple cadena perpetua en EEUU— reconoció que su cliente podría enfrentar la pena de muerte, según CNN.

Esto es debido a que aunque este castigo está abolido en Illinois —donde se encuentra Chicago—, Guzmán López podría ser trasladado a otro estado para celebrar el juicio.

Por ahora, permanecerá preso en Chicago sin derecho a fianza y no volverá a comparecer en audiencia judicial hasta el 30 de septiembre.

Hasta entonces, son muchas las dudas que continúan sin resolverse sobre el operativo del pasado jueves en el que fue detenido en un aeropuerto cerca de la ciudad fronteriza de El Paso, junto a ‘El Mayo’ Zambada, quien fuera socio de su padre.

Hasta este día, la mayoría de las hipótesis sobre cómo pudo llevarse a cabo estos históricos arrestos se centran en informaciones filtradas a medios por funcionarios estadounidenses y mexicanos, que hablaron en condición de anonimato.

Washington no confirmó públicamente ninguna de estas teorías, pero el gobierno de México —que no participó ni tenía conocimiento previo del operativo, pese a que el avión en el que viajaban los narcotraficantes despegó de territorio mexicano— sí hizo público detalles que EEUU le hizo llegar durante el fin de semana, después de que solicitaran informes al Departamento de Justicia.

Casi una semana después, esto es lo que se sabe sobre algunas de las dudas que se mantienen sobre la detención de dos de los líderes más buscados del temido cartel de Sinaloa:

1. ¿Se entregó Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, a EEUU?

Poco después de conocerse la detención, varios medios reportaron que Guzmán López se había entregado como parte de un acuerdo de colaboración.

The New York Times publicó que EEUU había intentado persuadirlo para que se entregara casi desde el momento en que su padre fue condenado a cadena perpetua en 2019. Algunos reportes sugirieron que, finalmente, fue incluso él mismo quien se acercó a las autoridades estadounidenses para ofrecer su colaboración.

Según el informe que EEUU le hizo llegar a México y que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este lunes, Washington ya había sido informado en ocasiones previas de que el hijo de ‘El Chapo’ “estaba considerando rendirse ante autoridades de ese país. Sin embargo, no había concretado dicha intención”.

De acuerdo con esa versión, las fuerzas de seguridad de EEUU no fueron informadas hasta la mañana del jueves de que Guzmán López “estaba considerando entregarse al entrar a territorio de EEUU en vuelo privado”, lo que les fue confirmado después cuando el capo ya se encontraba volando en el avión que había despegado de México.

Sin embargo, el abogado de Guzmán López negó cualquier tipo de acuerdo al asegurar este martes que no existe “cooperación” de su cliente con el gobierno estadounidense y que nunca la ha habido.

2. ¿Por qué y cómo montó ‘El Mayo’ en el avión que lo llevó a EEUU?

Probablemente la mayor incógnita es confirmar por qué ‘El Mayo’ tomó un vuelo que lo llevaría a una detención segura en EEUU, tras décadas esquivando la Justicia pese a la recompensa de $15 millones que existía por cualquier pista que permitiera su arresto.

Las primeras informaciones periodísticas apuntaron a que el líder del cartel habría sido engañado por el propio hijo de ‘El Chapo’, quien le había dicho que viajarían en avión para inspeccionar propiedades en México cerca de la frontera.

Sin embargo, el abogado de ‘El Mayo’ negó que su cliente hubiera sido engañado y mucho menos que accediera a entregarse a EEUU, sino que el narcotraficante fue obligado a montar en el avión en contra de su voluntad.

“Joaquín Guzmán secuestró a mi cliente por la fuerza. Fue emboscado, arrojado al suelo y esposado por seis hombres con uniformes militares”, le dijo el abogado Frank Pérez a Los Angeles Times .

Según su relato, ‘El Mayo’ fue subido a una camioneta y trasladado a una pista de aterrizaje donde lo subieron a un avión. Allí, Guzmán López le habría atado las piernas a uno de los asientos hasta llegar a su destino en EEUU, donde los esperaban agentes del FBI para detenerlos.

Este lunes, The New York Times publicaba un artículo basado en testimonios de tres funcionarios estadounidenses que parecen sostener esta versión.

El reporte indica que ‘El Mayo’ habría bajado de un escondite en las montañas a la ciudad de Culiacán para tener lo que pensó iba a ser una reunión amistosa con Guzmán López. Sin embargo, allí fue objeto de una emboscada que se tornó violenta por el enfrentamiento entre guardaespaldas de ambos capos, y fue obligado después a montar en el avión para cruzar la frontera estadounidense.

La información oficial que el gobierno estadounidense facilitó a México sugiere que sus fuerzas de seguridad no fueron informadas hasta pleno vuelo de que “Ismael Zambada podría estar en la aeronave”, sin tener confirmación independiente sobre ello. También subrayó que dicho vuelo “no fue planeado por agencia gubernamental estadunidense alguna”

3. ¿Por qué habría traicionado el hijo de ‘El Chapo’ a ‘El Mayo’ Zambada?

En caso de confirmarse, no está claro por qué (y a cambio de qué) Guzmán López habría decidido entregarse y contribuir a la captura del histórico Zambada, con quien rivalizaba en una clara la lucha de poder por ver quien quedaba al frente del Cartel de Sinaloa tras la condena de ‘El Chapo’ en EEUU.

Varios medios apuntaron a la posibilidad de que Guzmán López pudiera estar así intentando ayudar a su hermano Ovidio, detenido en EEUU tras ser extraditado el pasado mes de septiembre.

Esta teoría cobró rápidamente fuerza cuando el mismo jueves se descubrió que Ovidio ya no aparecía en el registro del Buró Federal de Prisiones estadounidense, sino que constaba como “liberado” dos días antes.

Sin embargo, tanto el gobierno mexicano como el embajador de EEUU en México confirmaron después que el narcotraficante sigue bajo custodia de Washington aunque sí se le han cambiado las medidas cautelares, sin ofrecer más detalles sobre su situación legal actual.

Según The New York Times, las conversaciones entre Guzmán López y las autoridades estadounidenses se hicieron más frecuentes desde la extradición de su hermano a Ovidio. En ellas, se abordó siempre la posibilidad de que se entregara en EEUU y que trajera consigo a ‘El Mayo’, ya fuera voluntariamente o no.

Para el diario neoyorquino, las ventajas de este acuerdo para los hijos de ‘El Chapo’ son dos. Por un lado, la posibilidad de que los dos hermanos detenidos, Joaquín y Ovidio, obtengan condiciones favorables en cualquier futuro acuerdo con la Fiscalía de EEUU.

Por otro, el hecho de que los dos hermanos que permanecen libres, Iván Archivaldo y Alfredo, tendrían camino libre para operar al frente del cartel tras el arresto de uno de sus principales rivales, ‘El Mayo’ Zambada.

4. ¿Cómo influiría en la detención de ‘El Mayo’ Zambada si se confirmara que fue “secuestrado” en México?

El gobierno de México anunció que ha pedido más detalles a EEUU sobre el operativo ante las múltiples dudas que persisten como cuál fue el lugar exacto del que despegó el avión en territorio mexicano, a quién pertenecía la aeronave o “por qué si el acuerdo era con uno, llegan dos”, planteó este lunes López Obrador.

“El abogado del señor Zambada dice que lo sometieron. ¿En dónde, quiénes? Se necesita conocer todo eso, si participaron en territorio mexicano agentes del gobierno de EEUU. Estamos absolutamente seguros que no participaron integrantes de las Fuerzas Armadas de México, pero necesitamos tener más información y hablar con la verdad", expuso el presidente mexicano.

Sobre la hipotética participación de agentes estadounidenses en México para lograr que ‘El Mayo’ ingresara al avión, López Obrador dejó abierta esa posibilidad al asegurar que “no se descarta, pero no hay pruebas”.

Los funcionarios estadounidenses consultados por The New York Times afirmaron en cambio que su gobierno no participó en los métodos utilizados para llevar a Zambada a EEUU ni tuvo conocimiento de lo que ocurría a tiempo real.

Si se llegara a confirmar el modo en que ‘El Mayo’ fue obligado a abordar el avión, está por ver cuáles serían las consecuencias diplomáticas entre ambos países y, sobre todo, cómo el presunto secuestro afectaría al desarrollo del caso judicial abierto en EEUU contra el narcotraficante.

Expertos jurídicos consultados por The New York Times aseguran que, aún si se determinara que Zambada llegó a EEUU bajo coacción física, ello no tendría efecto sobre los cargos penales a los que se enfrenta.

“La ley de EEUU es bastante clara en el sentido de que incluso los secuestros que violan los tratados de extradición no proporcionan una base para beneficio del acusado”, le dijo a este periódico Daniel Richman, exfiscal federal y profesor de la Facultad de Derecho de Columbia.

Ante tanta incógnita, la Fiscalía de México ya abrió su propia investigación. Eso, pese a que López Obrador sigue mostrando en público una buena disposición hacia EEUU, aunque no fuera informado previamente del operativo ni tenga aún claro el papel que agentes estadounidenses pudieron haber jugado en territorio mexicano.

“Creo que nos van a pasar toda la información, tenemos confianza, lo que pasa es que me imagino que están consultando. Creo que está quedando de manifiesto que queremos la información disponible la que ellos tengan”, insistió.

