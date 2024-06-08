El "campo minado" que le tocará caminar a Claudia Sheinbaum en la presidencia de México

Video ¿Cómo será la relación entre México y EEUU tras el triunfo de Claudia Sheinbaum? Lo analizamos

Claudia Sheinbaum llegará a la Presidencia de México con enormes desafíos que incluyen atender la violencia del crimen organizado mexicano, que se ha extendido más allá de las fronteras del país, rebalsadas de migrantes económicos o solicitantes de asilo. Y todo, a la espera de quién será el próximo gobernante de Estados Unidos –el principal socio comercial mexicano– tras las elecciones de noviembre.

Tras su categórica victoria electoral, analizamos lo que le tocará a Sheinbaum en la presidencia. Univision Noticias entrevistó a Martha Bárcena Coqui, quien se desempeñó como embajadora de México en EEUU, y tiene una larga trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano.

Fue la primera embajadora mujer de México en los Estados Unidos y así ve los desafíos de quien será la primera mujer presidenta de México.

- La llegada de Claudia Sheinbaum es histórica en muchos aspectos. Es la primera mujer que llega a la presidencia y además ganó en la elección más grande de la historia del país. ¿Qué factores explican su victoria tan contundente?

Empezaría por decir que pesó mucho en el ánimo de los electores los programas sociales, las transferencias monetarias que se hacen a través de diversos canales, a varios sectores de la población, a los adultos mayores, a los estudiantes, a las personas con discapacidad.

¿Por qué? Porque si bien la experiencia de México con transferencias de base monetaria es ya de hace muchos, nunca había sido de modo tan variado y que impactaran directamente en las familias. O sea, hay familias que en lugar de recibir una transferencia como sucedía hace años, ahora reciben 2, 3 y hasta 4 entonces sus ingresos son mayores y les permite tener una mejor calidad de vida, aun cuando ha caído la calidad de los servicios de salud y de educación.

Luego, otro tema es que creo que el presidente López Obrador, el partido (MORENA) y Sheinbaum, entendieron muy bien desde hace muchos años que había una serie de, digamos, resentimientos acumulados. En una sociedad tan desigual como la mexicana, algo que caracteriza a muchos países latinoamericanos, muchos mexicanos, y con razón, se sentían discriminados con pocas posibilidades de acceso a lo que veían de las clases medias altas y altas.

Aprovecharon para construir una narrativa de una sociedad racista y clasista que tuvo un fuerte impacto en ciertos niveles sociales. Hay que entender que cerca del 50% de la población en México sigue siendo pobre. También la oposición, que está muy desprestigiada, que es otro elemento, el enorme desgaste de la oposición y unos liderazgos desastrosos, de los peores que hemos tenido en años.

- ¿Cree que, en algún sentido, esta resultado fue un referéndum a la gestión de López Obrador, o fue

Sheinbaum

ganó la elección por quien es y su proyecto?

La primera pregunta que me hago es: a ver, Claudia Sheinbaum ganó con unos 5,000,000 de votos más que los que ganó López Obrador. Entonces la pregunta es: ¿es atribuible ese triunfo tan contundente a ella y al desgaste de la oposición, o si se lo debe a López Obrador?

Yo creo que hay un sector radical de Morena que va a tratar de decirle ‘todo se lo debes a López Obrador’. Y claro, y tienen una razón hasta cierto punto, porque ella es la hija política de López Obrador, pero yo creo que ella tiene sus méritos propios. Y ella fue capaz de atraer ese voto y que su legitimación, como la gran triunfadora del domingo 2 de junio, a lo largo de su Gobierno va a ser demostrar justamente esa eficacia y esa personalidad diferente a la de López Obrador.

-¿En qué medida Sheinbaum va a enfrentar retos diferentes a los que podría enfrentar un hombre en la sociedad, los medios y el mundo político mexicanos?

Creo que la sociedad mexicana ha madurado mucho. De hecho, con la legislación de paridad de género que tenemos desde hace unos años, ya tenemos en el Congreso 50% mujeres, tenemos gobernadoras... Creo que los retos que va a enfrentar como mujer son mucho menores a los que hubiera enfrentado hace algunos años.

Sin embargo, los retos que va a enfrentar como presidenta, es ir caminando por un campo minado.



O sea, tiene retos económicos, financieros, con un déficit fiscal enorme que le está dejando el presidente López Obrador, con obras de infraestructura faraónicas que no terminan de arrancar, con un enorme peso de los programas sociales, con una infraestructura, por ejemplo de agua, que no ha tenido mantenimiento adecuado durante años.

Ahora como mujer, y yo hablo como mujer aquí, ¿qué esperamos de ella que no esperaríamos de un presidente hombre? La reducción radical de feminicidio. Ni una más. Eso sí esperamos de una Claudia Sheinbaum presidenta, cómo lo hubiéramos esperado de Xóchitl Gálvez. Es prioritario el fin de los feminicidios, la violencia doméstica y un apoyo absoluto a una política de cuidados, para que sea una sociedad cada vez menos machista.

- Respecto a la herencia que le está dejando López Obrador, aparte del déficit fiscal, el tema de la violencia es el más complicado. ¿Cómo Sheinbaum podría enfrentar este desafío del crimen organizado que no se ha logrado controlar?

Debería ser mucho más estricta en la aplicación de la ley. No se puede seguir diciendo que los criminales son también seres humanos, que sí lo son, y que entonces hay que tratarlos como si no fueran criminales. Tiene que ser mucho más estricta y así reducir la impunidad, que es lo que ha alentado tanto al crimen organizado.

En primer lugar, tiene que empezar por reconocer que la principal amenaza a la seguridad nacional de México es el crimen organizado en todas sus expresiones, en la violencia, en el narcotráfico, en el secuestro, en la extorsión, en el tráfico de personas.

Creo que tendrá que reconocer que México no puede solo. Que necesitamos colaborar, primero con EEUU, que es clave, pero también con los países de Centroamérica, y de América Latina en general, porque el crimen organizado mexicano se ha extendido por todo el continente.



Entonces tiene que haber un proyecto más preciso de intercambio de información, de inteligencia, de armonización de códigos penales.

- En EEUU, también uno de los temas más debatidos de la campaña presidencial tiene que ver con la seguridad fronteriza, el crimen organizado. ¿Cómo una eventual continuidad de Biden -o una vuelta de Trump- podrían beneficiar la coordinación y cooperación con Sheinbaum?

El gobierno de Claudia Sheinbaum, como cualquier gobierno de México, sabe que con EEUU nos tenemos que entender, sí o sí, no, hay opción. Dicho esto, me parece que una reelección de Biden sería relativamente más fácil, porque ya tenemos mecanismos institucionales establecidos, el diálogo de alto nivel de seguridad y económico y ya elementos del Gobierno de México, que probablemente ocupen algún cargo en el Gobierno de Sheinbaum, conocen a sus contrapartes.

Yo creo que el gran reto con Trump, es que si llega de nuevo a la presidencia va a deshacer lo hecho por Biden, inclusive lo hecho con México. Así, Sheinbaum tendría una ventana muy corta entre la elección de noviembre de EEUU y la toma de posesión, y en esos 2 meses tendría que negociar lo que sería la visión de seguridad para los próximos 4 años. Si se negociara luego de la toma de posesión, en el caso de que sea Trump, vamos a perder mucho tiempo, con medidas restrictivas y draconianas de Trump contra México. Esto va a envenenar el ambiente y hay que evitar las medidas draconianas, negociando de antemano un marco de cooperación en seguridad.

- Vinculado con esto, está el tema de la inmigración, y la política conocida como remain in Mexico que impulsó Trump. Ahora Biden anunció una orden ejecutiva que restringe el asilo. Estas políticas llevan el problema al otro lado de la frontera. ¿Cómo puede encararlo Sheinbaum, de manera que se respeten los derechos humanos y el derecho a asilo, pero que no termine siendo una bomba para México?

El enfoque que va a seguir ella creo, o que debería de seguir, es aumentar cada vez más una cooperación regional. No pueden ir recalando todos los migrantes, sean solicitantes de asilo o migrantes económicos, en México. Se tiene que trabajar en cooperación, desde Sudamérica hasta México, por un lado.

Por otro lado, el problema de haber aceptado 'Quédate en México' es que se sentó un precedente legal que ahora el Congreso de EEUU quiere convertir en ley, lo que significa en el fondo la aplicación extraterritorial de leyes estadounidenses que México y cualquier país latinoamericano siempre ha rechazado.

Lo más preocupante es que en EEUU, el Congreso apruebe nuevas leyes migratorias que impliquen esa extraterritorialidad de las medidas y que quieran imponer medidas a México que no sean decisión del Gobierno mexicano.



Ante eso, pues habrá que decírselo a los estadounidenses tal cual. También está el recurso de ir a las cortes y frenar las medidas.

- El tema de la orden ejecutiva de Biden pone a republicanos y demócratas un poco más alineados en temas de inmigración. Esto también le dejaría a Sheinbaum un terreno espinoso para trabajar, incluso si sigue Biden.

Seguramente que sí, porque crearía el efecto de una olla a presión para México. Por eso digo que tenemos que empezar a trabajar con América Latina, porque no pueden llegar todos los migrantes a territorio mexicano y después ser regresados desde EEUU. Y un tema clave es fortalecer la lucha contra el tráfico ilícito de personas, penalizarlo al máximo. Los indios, los turcos o los chinos que llegan al territorio mexicano, la gran mayoría no llegan espontáneamente. Están manejados por el tráfico ilícito que les cobran una fortuna.

Ese es el tipo de medidas que hay que abordar ahora. (El decreto) de Biden, pues es realmente una medida, de algún modo, electorera, ante el acuerdo que no pasó en el Senado. Está tomando medidas que le permitan llegar a noviembre diciendo, 'sí, hice algo para contener la migración irregular'.

- México ostenta la posición de primer socio comercial de la primera economía del mundo. Forma parte del T-MEC, una zona económica cada vez más dinámica. ¿Cómo Sheinbaum podría manejar de manera que no haya cortocircuitos con EEUU, sobre estas inversiones, el nearshoring chino?

En primer lugar, debemos tener datos más claros, cifras más claras de cuál es ese famoso nearshoring de China, porque no está tan claro que sea tan alto como los estadounidenses dicen. Muy probablemente haya muchas inversiones chinas de empresas chinas que ya están registradas en EEUU. Y que entonces, estrictamente, sería inversión estadounidense (...) que abren una filial en México. Hay que tener cifras claras para poder negociar y saber qué medidas que se pueden adoptar para evitar una triangulación de carácter ilegítimo o que se aprovechara de las reglas del T-MEC para evitar pagar aranceles que de otra manera tendrían que cubrir esas empresas.

México, por su parte, tiene que entender muy bien que el tema China en EEUU es un tema bipartidista y que no es nada más electorero.



China es un tema que sí implica una visión de futuro y de competencia o confrontación en temas claves que son la transición energética, la economía verde, el acceso a los minerales raros, la inteligencia artificial, el derecho de propiedad intelectual y eso en México a veces no, se entiende.

- Siendo Sheinbaum científica climática, ¿cree que su agenda podría tener como centro el tema del medio ambiente, del acceso al agua que ya está comprometido ciertas zonas de México.?

Es uno de los aspectos donde tengo más esperanzas de un cambio, porque la política energética y medioambiental del presidente López Obrador, ha dejado mucho que desear en materia de transición energética y de cumplimientos de los acuerdos de biodiversidad, cambio climático de desertificación. Creo que Claudia Sheinbaum, que conoce estos temas a fondo, estaría mucho más comprometida y así lo ha dicho.

Ahora, está bien si hay una reelección de Biden, creo que el tema de cambio climático y transición energética pasaría a ser uno de los más importantes de la agenda.

En la felicitación hoy del secretario de Estado, Antony Blinken, a Claudia Sheinbaum menciona los tres temas tradicionales entre México y Estados Unidos, comercio e inversión, seguridad y migración. Pero creo que cambio climático vendría a ser el cuarto. Ahora, si es Trump quien gana en noviembre, podemos olvidarnos de esto porque él no cree en el cambio climático.

