3 claves que explican la victoria de Claudia Sheinbaum en México

Video Discurso completo de Claudia Sheinbaum desde el zócalo: "Por el bien de todos, primero los pobres"

Las urnas hablaron en México y su mensaje fue contundente: Claudia Sheinbaum es la primera mujer en ser elegida presidenta del país. Y lo es impulsada por la plataforma política del mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador.

En su primer mensaje a los mexicanos tras darse a conocer el conteo rápido y los resultados preliminares, Sheinbaum dio las gracias por el respaldo recibido: “No llego sola, llegamos todas”, dijo.

PUBLICIDAD

"Sobre todo es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de transformación. Agradezco también porque, por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México".

El presidente López Obrador también habló de lo histórico del resultado: “Va a ser la primera presidenta de México en 200 años, desde 1824, desde la primera república federal, desde que gobernó Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, pero también la presidenta posiblemente con más votos obtenidos en toda la historia de nuestro país”.

Video Claudia Sheinbaum: tres momentos que marcaron la vida de la próxima presidenta de México

Además, el escrutinio preliminar apuntaba a que la coalición oficialista también se encaminaba a obtener la mayoría de dos tercios de la Cámara de Diputados y posiblemente el Senado.

Con ello, la próxima presidenta podría impulsar cambios constitucionales propuestos por López Obrador, como la militarización de la Guardia Nacional, una reforma al sistema electoral y la elección por voto popular de jueces e integrantes de la Suprema Corte.

"Quiero agradecer a millones de mexicanas y de mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada para avanzar con la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país", manifestó.

Estas son algunas de las claves que explican su histórica victoria.

1. Una candidata sólida y con experiencia

Científica de 61 años y exalcaldesa de la capital mexicana, Sheinbaum llegó a las elecciones como la carta del partido Morena, con el que López Obrador llegó al poder hace seis años, y con la misión de dar continuidad al programa de gobierno del mandatario.

PUBLICIDAD

En campaña, se comprometió a desarrollar el segundo piso de la llamada 'Cuarta Transformación', como definió el presidente saliente a sus propuestas enfocadas en programas sociales.

Combativa activista estudiantil, académica galardonada y con un probado récord como funcionaria electa para afrontar crisis mayúsculas —desde el desplome de una línea de metro hasta la pandemia—, Sheinbaum siempre se ha caracterizado por su solidez.

Simpatizantes y críticos reconocen su inteligencia, y subrayan una trayectoria congruente en la defensa de las políticas que conforman el proyecto político de López Obrador.

El triunfo de Sheinbaum puede atribuirse "a su compromiso con temas populares como la energía renovable y la educación, y a su experiencia al frente del gobierno de Ciudad de México", opina Michael Shifter, investigador del centro de análisis Diálogo Interamericano.

2. El peso del presidente López Obrador

Sheinbaum no se cansó de repetir que mantendría el camino trazado por AMLO. "Era un mensaje fácil de entender, contundente, que a fuerza de repetición y disciplina realmente logró penetrar", señala el académico Carlos Bravo Regidor.

Se benefició asimismo de la amplia red nacional del partido oficialista, Morena, y tuvo el apoyo de la maquinaria del Estado.

"Desde la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Morena se ha convertido probablemente en el modelo de partido más exitoso a nivel nacional", dice Gustavo Urbina, académico del Colegio de México.

PUBLICIDAD

EL PRI gobernó México de forma ininterrumpida durante siete décadas, hasta el año 2000.



Pero es prematuro hablar de una nueva hegemonía partidista. Fundado en 2014, Morena es un partido joven con pocas elecciones en su historial, donde la disciplina militante se basa en la lealtad a AMLO, como es conocido por sus iniciales.

"El presidente sigue cumpliendo una función simbólica, moral y de toma de decisiones que es fundamental. Habrá que ver cómo cambia este esquema ahora que pasemos a la figura de Claudia", señala Urbina.

Shifter destaca además el peso de AMLO en la nominación de Sheinbaum como candidata, que si bien ganó una consulta interna del partido, fue vista siempre como la favorita del mandatario.

"Los partidarios de AMLO confían en su criterio y se han unido para apoyar a su sucesora", subraya.

3. Los problemas de una oposición con poco crédito

El desprestigio de los partidos tradicionales que conforman la coalición opositora —el centrista PRI, el derechista PAN y el izquierdista PRD— actuó como estímulo para los votantes de Sheinbaum y socavó los esfuerzos de Xóchitl Gálvez.

"Tienen muy mala reputación, los electores mexicanos los asocian con atributos negativos y creo que ese fue un fardo que detuvo mucho el potencial crecimiento de Xóchitl", apunta Bravo Regidor.

En contraste, Morena, partido del que tanto AMLO como Sheinbaum son fundadores, es visto por los votantes como "relativamente nuevo y diferente", y se le asocia con aspectos positivos, añade.

PUBLICIDAD

Pero el pecado mortal de la oposición ha sido no reparar en la "inconformidad real, vigente y genuina" de muchos mexicanos, señala el escritor y analista Jorge Zepeda Patterson.

"El gran error de la oposición en este sexenio fue creer que podían recuperar el poder simplemente desengañando, mostrando la demagogia" o ineficiencia de López Obrador para atender problemas como la violencia o el acceso a la salud, explica.

Ante esos cuestionamientos, "la gente dirá, 'a lo mejor, pero por lo menos lo está intentado' mientras los partidos tradicionales 'ni siquiera lo intentan'", plantea Zepeda Patterson.

Con información de AFP, AP y EFE.



Mira también: