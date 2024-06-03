6 puntos clave del discurso de Claudia Sheinbaum tras ganar las elecciones en México: "No llego sola, llegamos todas"

La virtual ganadora de las elecciones presidenciales mexicanas, Claudia Sheinbaum, pronunció un discurso que busca ser su tarjeta de presentación ante el mundo en un momento histórico para México, en el que por primera vez en 200 años una mujer asume el liderazgo del país.

Sonriente y festiva, a la vez que con tono sobrio, cordial y presidencial, Sheinbaum celebró una victoria sin precedentes, sabiéndose protagonista de un capítulo singular de la historia mexicana.

La física de 61 años no solo será la primera mujer presidenta de México, también será, probablemente, la líder que más votos ha recibido en la historia del país, como apuntó, "muy contento y orgulloso”, el actual presidente Andrés Manuel López-Obrador, su padre político, quien ostentaba ese récord.

Sheinbaum asumirá el liderazgo en medio de un clima de violencia e inseguridad generalizada en México, que ha dejado unos 180,000 homicidios solo en el sexenio de López Obrador, y frente a una grave crisis migratoria en la que México juega un papel fundamental, del otro lado de la frontera con EEUU.



Continuadora de la filosofía de su predecesor pero con sus propios matices, la futura presidenta de México resumió en su discurso lo que podrían ser los pilares de su liderazgo, empezando, como se esperaba, por su condición de mujer y apostando por la continuidad del legado de López Obrador.

Aquí te resumimos seis momentos e ideas claves de las declaraciones de Claudia Sheinbaum tras su proyectada victoria presidencial.

1. La primera presidenta de México: "No llego sola, llegamos todas"

Claudia Sheinbaum agradeció a los mexicanos el haber apostado por el proyecto de nación que inició AMLO, y también agradeció el hecho de que "por primera vez en 200 años de la República" se convertirá en la primera mujer presidenta de México.

En un país con una fuerte tradición machista y altísimos números de feminicidios, a la vez que con una gran movilización social por los derechos de las mujeres, es de esperar que Sheinbaum reciba importantes presiones de todos los sectores por su condición de mujer, desde los que rechacen sus políticas feministas hasta quienes exijan que haga más por blindar derechos e igualdad para las mujeres.

"No llego sola, llegamos todas. Con nuestras heroínas que nos dieron Patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas".

2. Continuación del legado de AMLO

Claudia Sheinbaum entró a la política en el año 2000, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno de la capital.

Tanto en su campaña como candidata de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), el mismo partido del presidente, como ahora, celebrando su victoria, Sheinbaum ha dejado claro que su liderazgo será una continuación del de AMLO, un presidente que a pesar de las críticas, cierra su mandato con altos índices de popularidad.

"Gracias en especial a la llamada que recibí hace un momento y a su video que se hizo público, gracias a la felicitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre excepcional, único, que ha transformado para bien la historia de nuestro país. Vamos a seguir haciendo de México cada día un país más justo, democrático, libre, soberano..."

El verbo 'continuar', sobre todo conjugado en primera personal del plural, "continuaremos", fue uno de los términos más repetidos de su discurso. Entre las políticas de López Obrador que mencionó específicamente, Sheinbaum hizo alusión a sus programas del Bienestar.

"Dedicaremos por convicción el presupuesto público para garantizar todos los programas del Bienestar iniciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y también todos los programas a los que nos comprometimos".

3. Respeto a libertades, sin corrupción, sin impunidad: los pilares de su gobierno

Claudia Sheinbaum resumió en su discurso cómo pretende que sea su gobierno, comenzando por la pluralidad y el apego a la democracia, aunque también mencionó elementos y medidas concretas que afectan directamente la vida diaria de los mexicanos, como la promesa de que "no habrá aumentos reales a los combustibles y a la electricidad" o el respeto a la libertad empresarial.

"Promoveremos y facilitaremos con honestidad la inversión privada nacional y extranjera que fomente el bienestar social y el desarrollo regional, garantizando siempre el respeto al medio ambiente".

La futura presidenta de México avanzó que su gobierno pretende consolidar los proyectos estratégicos y ampliar la infraestructura de trenes, carreteras, caminos, puertos, aeropuertos, programas que ya había comenzado López Obrador, aunque en este caso, ha hecho énfasis en promover la soberanía energética, las energías renovables y el desarrollo científico y tecnológico, una proyección que la distingue de su predecesor.

Como continuidad a las políticas de AMLO, Sheinbaum también prometió "ampliar el acceso a los derechos del pueblo de México" a la educación, la salud, cultura, la vivienda, y "seguir construyendo un verdadero Estado de bienestar".

También dejó claro que su gobierno garantizará "las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de concentración y movilización". "Somos demócratas y por convicción nunca haríamos un gobierno autoritario y represor".

"Nuestro gobierno será honesto, sin influyentismo, sin corrupción ni impunidad. Será un gobierno con austeridad republicana, disciplina financiera y fiscal y de autonomía del Banco de México".

4. Proyecciones en materia de seguridad, el principal desafío de su gobierno

En este aspecto, Sheinbaum también se ha proyectado hasta ahora como continuadora de las políticas de López Obrador, cuya filosofía de 'Abrazos y no balazos' pretendía ser una versión opuesta a la fracasada guerra contra el narco que puso en marcha el presidente Felipe Calderón.

Sin embargo, la inseguridad sigue siendo el principal desafío que hereda Sheinbaum y que figura como una de las principales, si no la principal preocupación de los mexicanos.

En su discurso de victoria la madrugada del lunes, la virtual presidenta adelantó brevemente cómo trabajará su gobierno en materia de seguridad, con un enfoque de atención a las causas.

"Llevaremos a México por el camino de la paz y la seguridad. Avanzaremos con la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, la inteligencia y la investigación para la seguridad pública y la coordinación de las instuticiones de los diferentes poderes y niveles de gobierno. Es decir, nuestra política de seguridad y justicia será de atención a las causas y de cero impunidad".

5. Relaciones de amistad y respeto mutuo con Estados Unidos

Sheinbaum anunció que, como en tantos otros aspectos, la proyección en política exterior de su gobierno será una continuación de la del gobierno de López Obrador.

"Continuaremos con una política exterior basada en nuestros principios constitucionales de no intervención, cooperación internacional para el desarrollo, autodeterminación de los pueblos y construcción de la paz".

"Con los Estados Unidos habrá una relación de amistad, respeto mutuo e igualdad, como hasta ahora ha sido. Y siempre defenderemos a las y a los mexicanos que se encuentran del otro lado de la frontera".

6. Un llamado a la paz y la armonía por un México "más próspero"

En su discurso, con un matiz presidencial, Sheinbaum dejó claro que, a pesar de que cuenta con apoyo mayoritario del pueblo de México, su "deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos, sin distingos" y llamó a "caminar en paz y en armonía" entre todos, sumando también a quienes no están de acuerdo con sus políticas, "para seguir construyendo un México justo y más prospero".

Además se comprometió a respetar la diversidad política, cultural, religiosa y social del país, así como de género y sexual.

"Seguiremos luchando siempre contra cualquier forma de discriminación".



Sheinbaum agradeció las llamadas de felicitación de sus oponentes, tanto Xóchitl Gálvez como Jorge Álvarez Máynez, candidatos de Fuerza y Corazón y Movimiento Ciudadano, respectivamente, quienes, dijo, la habían llamado para reconocer su triunfo y felicitarla.