“Nuestro deseo más importante es que no sigan existiendo víctimas de abuso”, dijo en una conferencia de prensa que dio la semana pasada en Santiago junto a dos otros miembros de la delegación actualmente en la Santa Sede.

Una cultura de abusos

De las nueve personas que viajaron, se sabe que cinco son sacerdotes víctimas de abusos de poder, de consciencia y sexuales por parte de Karadima ; dos son laicos que también padecieron el sistema abusivo de la parroquia El Bosque; y las dos últimas son sacerdotes que han acompañado a las víctimas y las han asesorado legalmente. Se sabe también que la mayoría de ellos colaboró en la investigación que realizó Charles Scicluna, el arzobispo de Malta, en Chile a mediados de febrero y que algunos incluso siguieron enviando documentación relevante después. Pero no todos han querido revelar su identidad.

La mayoría de los abusados, explican los expertos, hacen denuncias anónimas y no cuentan con redes de apoyo. James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz , en cambio, emergieron como víctimas creíbles que hablaron públicamente sin ocultar su identidad. El hecho que tuvieran un nivel de educación alto influyó en que fueran percibidas como confiables por la opinión pública.

Carta del Papa a los fieles chilenos

El anuncio de la invitación a estos sacerdotes y laicos se produce cuando los chilenos están expectantes de las medidas que tomará el pontífice para hacer frente a la difícil situación que viven los católicos. El miércoles, el Vaticano informó que enviaría nuevamente a Chile a Monseñor Charles Scicluna y al sacerdote español que lo asistió en su investigación, el padre Jordi Bertomeu. Pero precisó que esta vez, los clérigos no seguirán indagando sino que tendrán una misión pastoral en la diócesis de Osorno, donde las divisiones entorno al obispo Juan Barros dejaron la comunidad católica muy golpeada.

Este viernes, la conferencia espiscopal chilena hizo pública una carta del pontífice dirigida “al Pueblo de Dios que peregrina en Chile”. En su misiva, el Papa Francisco los llama a reflexionar y trabajar en conjunto en la creación de una sociedad que no tolere los abusos y promueva “una cultura del cuidado y protección”.



“El 'nunca más' a la cultura del abuso, así como al sistema de encubrimiento que le permite perpetuarse, exige trabajar entre todos para generar una cultura del cuidado que impregne nuestras formas de relacionarnos, de rezar, de pensar, de vivir la autoridad; nuestras costumbres y lenguajes y nuestra relación con el poder y el dinero”, escribió el pontífice. “Urge, por tanto, generar espacios donde la cultura del abuso y del encubrimiento no sea el esquema dominante; donde no se confunda una actitud crítica y cuestionadora con traición”, agregó. También recordó, como lo había hecho anteriormente en su carta a los obispos chilenos, que no bastaba con remover autoridades eclesiásticas para “generar una transformación eclesial”.