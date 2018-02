El expresidente de Guatemala Álvaro Colom es enviado a prisión preventiva por caso de fraude y peculado

El expresidente de Guatemala Álvaro Colom y siete exministros de su Gabinete, entre ellos el presidente de Oxfam Internacional, Juan Alberto Fuentes Knight, fueron detenidos y enviados a prisión preventiva este martes por acusaciones de peculado y fraude en conexión con el caso "Transurbano" sobre la adquisición de una flota de autobuses del sistema de transporte público que opera en Ciudad de Guatemala.

Soy inocente", pronunció Colom a su salida de la sala de audiencias tras haber sido enviado a la cárcel.

Los exfuncionarios deberán permanecer en la cárcel de Mariscal Zavala, ubicada dentro del cuartel militar del mismo nombre, y serán trasladados el próximo 23 de febrero a las 8:30 hora local para atender a la audiencia en la que el juez undécimo de Primera Instancia Penal, Eduardo Cojulum, decidirá si son ligados a proceso y si deberán permanecer presos o si serán beneficiados con medidas sustitutivas.

Cojulum manifestó que no podía enviarlos a casa porque de lo contrario "debería dejar sin vigencia la orden de aprehensión", lo cual no se puede hacer porque es "como si pisoteara la ley".

Colom y los miembros de su Gabinete están señalados por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de haber cometido los delitos de fraude y peculado (malversación) de 35 millones de dólares en el caso Transurbano, el modelo de transporte urbano implementado en el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), entre 2008-2012.



Juan Francisco Sandoval, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) confirmó la detención del exmandatario y otros exmiembros de su gobierno, entre ellos ocho exministros, entre los que destacan el ex titular de Finanzas, Juan Alberto Fuentes-Knight, que también es presidente internacional de la ONG británica Oxfam, y el de Gobernación Salvador Gándara.

Además fueron arrestados los exministros Ana Francisca del Rosario Ordóñez (Educación), Abraham Valenzuela (Defensa), Edgar Alfredo Rodríguez (Trabajo), Óscar Velásquez (Economía), Celso David Cerezo Mulet (Salud), Gerónimo Lancerio Chingo (Cultura) y Luis Alberto Ferraté (Ambiente).

Entre los detenidos, el presidente de Oxfam

Las autoridades no han dado detalles por el momento de los delitos que se les imputan a los detenidos por el caso "Transurbano", el modelo de transporte implementado por el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) durante la administración de Colom, entre 2008-2012.



El sistema de transporte, operado por el Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses y que fue impulsado por el gobierno y la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, se paga con una tarjeta.

A su llegada a Torre de Tribunales, el exministro de Finanzas Fuentes-Knight aseguró que cuando dejó el cargo pidió que se investigaran supuestas "anomalías" de la empresa que operaba el servicio de transporte.



"Cuando yo renuncié yo exigí que se iniciara una investigación y que no se canalizaran más recursos al Transurbano, a la empresa en particular. Naturalmente la Contraloría no tenía ningún informe", apuntó.

La detención de Fuentes-Knight, quien era presidente internacional de Oxfam, se produce en una semana en que la ONG británica está bajo presión tras revelarse que empleados de la ONG contrataron a prostitutas en Haití y Chad.