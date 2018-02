Dimite un alto cargo de Oxfam tras conocerse que empleados de la ONG contrataron a prostitutas en Haití

Aghanou vive en la Pequeña Haití desde hace 30 años. “El presidente no nos conoce. Somos una buena comunidad, civilizada, podríamos adaptarnos en cualquier parte. Nosotros apoyamos al presidente, caminamos por él y ahora quiere echarnos. No importa lo que hagamos, parece que no es suficiente y ahora incluso nos irrespeta. No debería tener líos con nosotros. No haremos otra cosa que luchar”. Foto: David Maris | Univision

