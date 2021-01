EEUU rechaza haber fabricado evidencias contra el exministro de Defensa Salvador Cienfuegos, como asegura México

La declaración de un vocero del Departamento de Justicia se da luego de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que "no se pueden inventar evidencias" , horas después de que Cienfuegos fue exonerado por la fiscalía mexicana. Tras estas declaraciones el roce entre ambos países amenaza con escalar y Estados Unidos advirtió que podría dejar de cooperar con México en este tipo de investigaciones .

En su conferencia mañanera de este viernes, López Obrador respaldó la decisión de la Fiscalía mexicana de no iniciar acciones penales en contra del exsecretario y acusó a Estados Unidos de haber fabricado las evidencias .

"Nosotros sostenemos que debe terminarse la impunidad, la corrupción, pero también que no puede haber represalias, venganzas, no se pueden inventar delitos. Lo más importante es la verdad y la justicia. Ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada al combate contra las drogas, por la DEA”, mencionó.