Dolarización contra la inflación: la oferta del rival de Maduro en las votaciones del domingo en Venezuela

“No puede haber hiperinflación sin un aumento a grandes tasas de la cantidad de dinero en circulación y si se adopta el dólar es imposible que continúe la emisión porque no hay manera de imprimir dólares. Esta es la gran ventaja de la dolarización, la promesa de no imprimir más dinero es 100% creíble”, explica Francisco Rodríguez, PhD de la Universidad de Harvard. Rodríguez se ha desempeñado como analista para la región andina de Bank of America Merrill Lynch, estuvo al frente de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas y recientemente cesó en sus laborales como economista jefe de la firma Torino Capital para sumarse a la campaña electoral.

“La evidencia muestra que tratar de salir de la hiperinflación sin dolarizar puede ser muy costoso. Las economías latinoamericanas que no dolarizaron pasaron un promedio de nueve años en inflación de tres dígitos o más antes de estabilizarse. Venezuela sobrepasó el umbral de los tres dígitos en inflación hace apenas tres años, lo cual sugiere que si Venezuela no dolariza, podría pasar seis años más en hiperinflación ”, dice Francisco Rodríguez.

La cirugía al bolívar

¿Viene el Mesías?

La propuesta de dolarizar ha encendido la discusión. Ronald Balza, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, no duda que es urgente un plan de reformas para detener la inmersión de la calidad de vida, pero señala que no hay fórmulas mágicas para acabar con el infortunio salarial.

“El problema del salario no es que no está dolarizado, como ha dicho Henri Falcón. Si se dolariza las personas seguirían igual de pobres porque el problema es que el valor del trabajo ha caído porque no hay empresas que contraten, porque no podemos exportarle a nadie y porque el precio del petróleo no produce ingresos para repartir como antes”, dice Ronald Balza.