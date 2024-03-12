La inquietante desaparición en México de dos agentes que investigaban el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Video Furia en Guerrero, México, por muerte de estudiante a manos de policía: queman camionetas de la Guardia Nacional

Dos funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana desaparecieron mientras se dirigían al sureño estado de Guerrero a investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, informó este martes el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario dijo que se ha iniciado una labor de búsqueda para encontrar a los dos detectives federales, un hombre y una mujer.

En su rueda de prensa diaria, López Obrador dijo: “Espero que esto no tenga relación con quienes no quieren que encontremos a los jóvenes”.

Desde hace una década, las autoridades de México no han podido esclarecer el paradero de 43 estudiantes de una normal rural en Guerrero, que desaparecieron en 2014 y se cree que fueron secuestrados por funcionarios locales y entregados a una banda de narcotraficantes para ser asesinados.

¿Qué se sabe de los agentes desaparecidos?

La última vez que vieron a los agentes fue el domingo pasado en Cuernavaca, capital del estado de Morelos, donde la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas difundió las fichas informativas de Suay Kassandra Domínguez y Enrique Linares.

Aunque algunos medios reportaron que los oficiales investigarían el homicidio de Yanqui Kothan Gómez, estudiante de la normal de Ayotzinapa que mató la semana pasada la policía en un retén, López Obrador comentó que indagaban el caso de los 43 jóvenes de esa escuela que desaparecieron en septiembre de 2014.

“Esto (ocurre), debe saberse, en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar a los jóvenes", manifestó el presidente.

Otro estudiante de Ayotzinapa muerto

Los estudiantes de esa universidad, ubicada en Tixtla, al norte de Acapulco, tienen un largo historial de manifestaciones y enfrentamientos con la policía, y la semana pasada un estudiante murió a tiros en lo que la policía dijo fue un enfrentamiento con jóvenes que viajaban en un automóvil robado.

Uno de los policías involucrados en ese tiroteo había sido detenido y puesto bajo investigación en el caso, luego de que el presidente calificara el tiroteo como “un abuso de autoridad” y confirmara que el estudiante muerto no había disparado ningún arma.

Pero López Obrador reconoció el martes que el policía estatal detenido en el caso se había escapado de la custodia estatal antes de ser entregado a los fiscales federales.

El presidente sugirió que la policía del estado de Guerrero no había custodiado adecuadamente a su colega y dijo que “no se habían seguido los protocolos de arresto”.

Sin embargo, la fiscalía estatal negó el martes que el oficial hubiera estado detenido alguna vez.

Este martes, manifestantes estudiantiles irrumpieron en las oficinas de los fiscales estatales en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, colocaron explosivos y quemaron 11 patrullas policiales. La fiscalía dijo que cuatro de sus empleados resultaron heridos en el ataque.

43 estudiantes de Ayotzinapa, una década desaparecidos

Se cree que los 43 estudiantes varones desaparecidos fueron asesinados y quemados por miembros de bandas de narcotraficantes.

Las autoridades han podido identificar fragmentos de huesos quemados de sólo tres de los 43 estudiantes desaparecidos. El trabajo implica en gran medida la búsqueda de vertederos clandestinos de cadáveres en zonas rurales y aisladas del estado donde los cárteles de la droga están activos.

Los cárteles de la droga en Guerrero son tan dominantes que videos publicados en las redes sociales esta semana mostraban a agentes de las bandas de narcotraficantes golpeando brutalmente a conductores de autobuses en Acapulco por no actuar como vigías del cartel.

Un video mostraba a un presunto sicario de pandillas propinando más de una docena de fuertes bofetadas a un conductor y llamándolo “animal” y exigiéndole que se comunicara con la pandilla varias veces al día.