Debanhi Escobar no es la única: los casos de otras 6 jóvenes que ponen en evidencia la ola de desapariciones en el norte de México

De acuerdo con los familiares de la joven, la Fiscalía de Nuevo León dijo que no ha profundizado en esfuerzos para buscarla porque, aseguran, salió de su domicilio por su propia voluntad. Sin embargo, el padre de Yolanda, Gerardo Martínez, asegura que la joven no se fue por su propia voluntad, pues no dejaría sola a su bebé.