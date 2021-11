Reportan 13 desapariciones en apenas una semana en la llamada 'carretera de la muerte' en México

“Las autoridades siguen sin emitir una alerta, ¿quién tiene que desaparecer para que actúen?”, preguntó el grupo en su red social. “ No te confíes, no HAY seguridad, si desapareces las autoridades NO TE VAN A BUSCAR, NO TE VAN A SALVAR, NO TE SUMES A LA LISTA Y POR FAVOR alerta a tus familiares de no viajar para allá”, añadieron.