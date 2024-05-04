3 cadáveres y 3 detenidos: Claves sobre el caso de los surfistas desaparecidos en México

Video Autoridades encuentran tres cadáveres que podrían ser de los turistas desaparecidos en México

Las autoridades mexicanas dijeron el viernes que se recuperaron tres cadáveres en un área de Baja California cerca de donde tres turistas extranjeros -dos australianos y un estadounidense- desaparecieron el fin de semana pasado.

El caso captó atención internacional luego de que medios del mundo y familiares de los desaparecidos difundieran pedidos de ayuda y la noticia de la desaparición.

Los hombres desaparecidos fueron identificados por sus familiares como los hermanos Jake y Callum Robinson de Australia y Jack Carter Rhoad, estadounidense.

Cómo se disparó la búsqueda de los hombres desaparecidos

Los tres estaban realizando un viaje de campamento y surf. El caso se inició luego de que los tres hombres desaparecieran el sábado pasado. Se esperaba que los tres extranjeros llegaran a su alojamiento reservado por el fin de semana, pero nunca se presentaron.

El miércoles, la madre de los australianos desaparecidos, Debra Robinson, publicó en la página de Facebook de una comunidad local un llamado pidiendo ayuda para encontrar a sus hijos. Robinson dijo que no se había sabido nada de Callum y Jake desde el 27 de abril.

Robinson dijo que habían reservado alojamiento en la cercana ciudad de Rosarito, a unas 62 millas (100 kilómetros) al norte del supuesto lugar de la desaparición, pero no fueron.

La noche del jueves, luego de que se diera a conocer públicamente esta situación, una persona de forma anónima se puso en contacto con autoridades de la Fiscalía para reportar el hallazgo de un vehículo abandonado en el interior de su propiedad.

Las autoridades tampoco han emitido información oficial, debido a que el vehículo, una Chevrolet Colorado color blanca, fue parcialmente calcinada y las placas de California, con el número 70189W1, no son enteramente visibles.

Dijo además que uno de sus hijos, Callum, era diabético. También mencionó que el estadounidense que los acompañaba se llamaba Jack Carter Rhoad.

¿Qué se sabe de los cuerpos y la zona en la que fueron hallados?

La fiscalía estatal no dijo si los cuerpos eran los de los tres extranjeros, pero dijo que fueron descubiertos durante la búsqueda de los desaparecidos.

“Tres cadáveres fueron encontrados al sur de la ciudad de Ensenada, los cuales fueron recuperados en coordinación con otras autoridades durante un operativo especializado porque fueron encontrados en una zona de difícil acceso”, dijeron desde la fiscalía en un comunicado. "Esto se hizo como parte de la búsqueda de los dos australianos y un estadounidense desaparecidos".

El sitio donde se descubrieron los cuerpos cerca del municipio de Santo Tomás estaba cerca de la remota zona costera donde se encontraron el jueves las tiendas de campaña y el camión de los hombres desaparecidos en un tramo cercano a la costa.

Las autoridades no confirmaron de manera oficial las identidades de estos cuerpos, argumentando que esperarán primeramente a los familiares para el reconocimiento de los cuerpos.

¿Se sabe qué signos hay en los cadáveres?

Las autoridades de Baja California confirmaron a la agencia Efe que fueron encontrados en un acantilado el poblado de Santo Tomás.

La agencia también dijo que los cuerpos presentan huellas de violencia. Rescatistas y personal de investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California, realizaron maniobras para extraer los cuerpos del área.

María Elena Andrade Ramírez, fiscal general del estado, había sugerido que el tiempo que había pasado desde la posible desaparición y la denuncia podría hacer que fuera más difícil encontrar a los desaparecidos.“Lamentablemente no fue hasta los últimos días que fueron reportados como desaparecidos. Eso significó que se perdieran horas o tiempo importante”, dijo.

Qué se sabe de los detenidos

Los fiscales de Baja California dijo el jueves que estaban interrogando a tres personas en el caso.

El viernes, la oficina dijo que los tres habían sido arrestados y acusados de un delito equivalente a secuestro. Aún no está claro si podrían enfrentar más cargos.

La fiscal general del estado dijo que las pruebas encontradas junto con las tiendas de campaña abandonadas estarían vinculadas con las tres personas interrogadas.

“ Un equipo de trabajo (de investigadores) se encuentra en el sitio donde fueron vistos por última vez, donde se encontraron tiendas de campaña y otras evidencias que podrían estar vinculadas con estas tres personas que tenemos bajo investigación”, dijo Andrade Ramírez. "Hay mucha información importante que no podemos hacer pública".

Si bien los cárteles de la droga están activos en la zona, dijo, “todas las líneas de investigación están abiertas en este momento. No podemos descartar nada hasta que los encontremos”.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo solo que están "al tanto de esos informes (de los cadáveres) y estamos siguiendo de cerca la situación". Andrade Ramírez dijo que su oficina estaba en contacto con funcionarios australianos y estadounidenses.