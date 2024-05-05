Confirman que los cuerpos hallados en Baja California pertenecen a dos turistas australianos y un estadounidense

Video La ceremonia en el mar que surfistas dedicaron a los tres turistas asesinados en Baja California

Los familiares de dos surfistas australianos y un estadounidense confirmaron que los cadáveres hallados en un pozo cerca de Ensenada, en el estado mexicano de Baja California, pertencen a sus sequeres queridos, desaparecidos el fin de semana anterior.

Las víctimas han sido identificadas como los hermanos australianos Jake y Callum Robinson y el estadounidense Jack Carter Rhoad. Habían viajado a Baja California para surfear.

PUBLICIDAD

Hasta la tarde del domingo la fiscal general del estado de Baja California, María Elena Andrade, había dicho que todo parecía indicar que eran ellos, ya que había evidencias claras a simple vista, pero en horas de la noche la gobernadora del Estado, Marina del Pilar, anunció en la plataforma X que la familia había identificado los cuerpos.

"Nos informa la Fiscalía General del Estado de Baja California que las familias de los ciudadanos extranjeros no localizados confirmaron la identidad de los cuerpos rescatados al sur de Ensenada. Por lo tanto, reitero mi solicitud de que, en estricta coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el caso se investigue con claridad y efectividad para esclarecer todas las dudas alrededor de estos hechos, además, hago un llamado al Poder Judicial del Estado para que aplique la ley con todo rigor contra los responsables de estos lamentables acontecimientos", escribió la gobernadora en la red social X.

De acuerdo con información que había dado previamente la fiscalía estatal, los tres cuerpos presentaban disparos en la cabeza.

Tras el hallazgo de los cadáveres en un pozo de casi 50 pies de profundidad, con signos de violencia, los familiares viajaron al lugar. "Los familiares llegaron ayer a Estados Unidos y el día de hoy se presentaron a esta fiscalía", explicó la fiscal estatal en rueda de prensa el domingo. "Están en el proceso tan lamentable de su duelo", añadió, agregando que se encontraban en ese momento identificando los cuerpos.

PUBLICIDAD

Cuerpos hallados en un pozo profundo y un posible robo

Andrade mencionó que los tres cadáveres presentaban una herida en la cabeza, presuntamente realizada por un arma de fuego. En el mismo pozo se encontró otro cuerpo en avanzado estado de descomposición que no está relacionado con el caso de los turistas y las autoridades están tratando de identificarlo.

La fiscal dijo que la hipótesis preliminar es que los turistas fueron asesinados luego de que fueran asaltados para robarles el vehículo en el que se transportaban y quitarles los neumáticos y llantas. Sin embargo, aclaró que es una hipótesis preliminar en una investigación que requiere varias etapas.

El pozo fue localizado a unas cuatro millas de donde ocurrió el crimen. De acuerdo con la fiscal, es probable que los ladrones pasaran por el lugar y al divisar esta, junto a tiendas de campaña, intentaron apoderarse de ella, pero los jóvenes se resistieron y los ladrones les dispararon.

"En cuanto a la investigación preliminar, estimamos que esas personas se fueron a acampar a ese lugar y hay evidencia formal de eso. Pasan los agresores a bordo de un vehículo Ford Ranger color blanco (y) al tener a la vista el vehículo tipo pickup marca Colorado también color blanco, propiedad de las víctimas, se acercan con el ánimo de apoderarse del vehículo tipo pickup para extraer las llantas u otras piezas para ponerlas en el pickup que ellos conducían de modelo más antiguo", detalló la fiscal.

PUBLICIDAD

"Al acercarse y sorprender a estas personas, seguramente hubo resistencia por parte de ellos, y estas personas, los agresores, sacan un arma que tenían en su poder y privan de la vida primero al que de inicio se opuso al robo del vehículo. Posteriormente se le echan encima los otros dos para defender su patrimonio y al ver la agresión a su compañero (…) y también los privan de la vida según tenemos establecido por la opinión preliminar del director del área de servicios periciales", añadió.

“Se les salió de control lo que originalmente se trataba de un robo y tratan de deshacerse de los cadáveres”, dice Andrade.

Fue entonces cuando habrían llevado los cuerpos al pozo ubicado a unas 4 millas de distancia del lugar del posible robo, agregó. De acuerdo con la fiscal no pueden brindar más detalles de cómo las autoridades dieron con los cuerpos, que se encontraban en una zona de difícil acceso, ya que esa información es parte confidencial de la investigación.

La camioneta donde viajaban los turistas fue encontrada totalmente incinerada en otra zona del estado, bastante alejada de donde se encontraron los cuerpos.

Hay tres detenidos

La fiscalía comentó que tres personas están siendo investigadas con respecto a este caso. Uno de ellos fue identificado como Jesús Gerardo 'N', alias 'El Kekas', quien ha sido arrestado por un delito de desaparición forzada de personas.

Este hombre cuenta con antecedentes penales y ya está en prisión y además han arrestado de forma preventiva a otras dos personas, un hombre y una mujer, "por delitos del fuero federal", según dijo la fiscalía, que no descarta que también estén vinculadas con el caso.

PUBLICIDAD

La fiscal general del estado reiteró este domingo que las pruebas encontradas junto con las tiendas de campaña abandonadas estarían vinculadas con las tres personas interrogadas. Si bien los carteles de la droga están activos en la zona, dijo, “todas las líneas de investigación están abiertas en este momento”.

Andrade dijo que no descarta que más personas, además de los tres detenidos, hayan participado en los hechos.

La fiscal informó que el ataque contra los turistas no se debió a su nacionalidad, y que es posible que los atacantes ni siquiera supieran que eran extranjeros. También descartó que se tratara de un ajuste de cuentas, ya que Andrade dijo que los familiares de las víctimas informaron a la fiscalía que los hermanos australianos anteriormente habían visitado Baja California para practicar surf y nunca habían tenido ningún conflicto.

“Lamentablemente se internaron en un lugar inhóspito donde no había ninguna manera de pedir auxilio ante la presencia de sus agresores”, dijo Andrade.

Las autoridades locales informaron que continuarán con las investigaciones en colaboración con autoridades de Australia y EEUU.

Cómo se disparó la búsqueda de los tres desaparecidos

El caso captó atención internacional luego de que medios del mundo y familiares de los desaparecidos difundieran pedidos de ayuda y la noticia de su desaparición.

El pasado sábado los familiares dejaron de tener noticias de los tres. Se esperaba que llegaran a su alojamiento reservado para el fin de semana, pero nunca se presentaron.

PUBLICIDAD

El miércoles, la madre de los australianos desaparecidos, Debra Robinson, publicó en la página de Facebook de una comunidad local un llamado pidiendo ayuda para encontrar a sus hijos. Robinson dijo que no se había sabido nada de Callum y Jake desde el 27 de abril. La mujer detalló que Callum era diabético. Reservaron un alojamiento en la cercana ciudad de Rosarito, a unas 62 millas al norte del supuesto lugar de la desaparición, pero no nunca llegaron.

La noche del jueves, luego de que se diera a conocer públicamente esta situación, una persona de forma anónima se puso en contacto con autoridades de la Fiscalía para reportar el hallazgo de un vehículo abandonado en el interior de su propiedad.

Mira también: