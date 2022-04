Caso Debanhi Escobar: cronología de su desaparición desde el día de la fiesta de la que nunca regresó

Alrededor de las 5:00 de la madrugada el chofer recogió a la joven del lugar sin que el viaje fuera registrado por ninguna aplicación de transporte compartido. Luego, por algún motivo no aclarado aún, la dejó en plena carretera de la muerte, sola. Al parecer pudo haber algún tipo de desencuentro entre ellos. Este chofer no ha sido identificado públicamente, pero la policía ha dicho que no hay motivos para sospechar de él. Fue él mismo quien envió a las amigas la desoladora foto de la joven que ha dado la vuelta al país, en la que se le ve parada junto a la carretera. Las amigas mandarían luego esta foto a los padres de la joven.