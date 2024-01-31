El polémico reportaje que señala a la campaña de 2006 de AMLO de recibir dinero del narco y que el presidente de México niega

Video AMLO se niega a indultar al asesino de Luis Donaldo Colosio: hijo del candidato presidencial solicitó el perdón

Un reportaje publicado este miércoles por el medio ProPublica señala a la campaña rumbo a la presidencia en 2006 de Andrés Manuel López Obrador (AMLO, como es conocido popularmente), de haber recibido financiamiento del narcotráfico, algo que el mandatario negó.

Según el reporte, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), descubrió que narcos dieron unos dos millones dólares a la campaña de AMLO a cambio de la promesa de que, de llegar al poder, “facilitaría las operaciones criminales de los traficantes".

El presidente de México tildó de "calumnia" y mentira la publicación durante su conferencia matutina.

“ Es completamente falso, es una calumnia, están desde luego muy molestos, y lamentablemente la prensa, como hemos visto no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder”, dijo.

El mandatario descartó, como se había informado antes, que vaya a iniciar un juicio contra lel medio, pero atacó al gobierno estadounidense por permitir “prácticas inmorales contrarias a la ética política” de sus agencias.

“Tiene que decir la DEA si es cierto, o no es cierto, cuál es la investigación que hicieron, cuáles son sus pruebas”, expresó López Obrador al exigir al Departamento de Estado que aclare los supuestos informes que tendría la agencia antidrogas que lo comprometen.

De acuerdo con documentos oficiales gubernamentales revisados por ProPublica y más de una docena de entrevistas con oficiales estadounidenses y mexicanos, el dinero habría sido entregado a asesores de campaña de AMLO en 2006.



Sin embargo, el reportaje señala que la investigación “no determinó de manera concluyente si López Obrador había aprobado las supuestas donaciones de los traficantes, ni siquiera si sabía de ellas”.

En la investigación de la DEA se señala a Nicolás Mollinedo Bastar, un asesor cercano de López Obrador como uno de los miembros de su equipo que recibió el dinero de parte del narcotraficante Edgar Valdez Villareal, conocido como ‘La Barbie’. Además, también estuvo implicado Mauricio Soto Caballero, quien ha trabajado para AMLO desde 2004.

¿Cómo realizó la DEA estos descubrimientos?

De acuerdo con ProPublica, en 2008 Roberto López Nájera, un consejero legal dentro de una empresa de ‘La Barbie’, quien era miembro del Cartel de los Beltrán Leyva, que a su vez formaba parte del Cartel de Sinaloa, decidió cooperar con los agentes de la DEA luego de que tuviera desacuerdos son su jefe.

López Nájera acudió a la Embajada de Estados Unidos en México y comenzó a dar información a los agentes de la DEA que establecieron su credibilidad como fuente, ya que varios de los datos que proporcionó resultaron ser verdaderos. Entre ellos que un empleado del U.S. Marshals Service estaba coludido con el narcotráfico.



No fue hasta 2010 que la DEA empezó a enfocarse en una de las revelaciones más impactantes que hizo López Nájera en sus múltiples entrevistas tanto con autoridades estadounidenses como mexicanas.

En una entrevista, López Nájera describió como ‘La Barbie’ lo convocó a una reunión en enero de 2006 en un hotel de Nuevo Vallarta, a la que acudieron Francisco León García, un empresario minero de Durango, y otro hombre.

“Los dos hombres dijeron que estaban allí con el conocimiento y la autorización de López Obrador, explicó López Nájera. A cambio de una inyección de dinero, dijo León, la campaña se comprometía a que un futuro gobierno de López Obrador seleccionaría funcionarios de la ley que serían de ayuda para los traficantes”, dice el reportaje.

‘La Barbie’ aceptó el trato y envió a López Nájera a entregar el dinero a Mauricio Soto Caballero y Nicolás Mollinedo. Así el cártel dio aproximadamente dos millones de dólares en efectivo en tres entregas a Soto y a otros miembros de la campaña durante los siguientes meses, según informó López Nájera a la DEA.

Pero el triunfo de Felipe Calderón en las elecciones presidenciales en 2006 en México echó abajo los acuerdos entre el narcotráfico y la campaña de AMLO. Según López Nájera el capo de la droga improvisó un plan para secuestrar al presidente del tribunal electoral y forzarle a revocar el fallo del triunfo a favor de AMLO, pero el intento de secuestro falló.

¿Por qué no hubo acciones contra AMLO tras la investigación de la DEA?

De acuerdo con ProPublica, la investigación planteó interrogantes difíciles sobre hasta qué punto EEUU deberían confrontar la corrupción oficial en México.

Además, los agentes de la DEA que escucharon el relato del informante entendieron que no sería fácil armar un caso penal, dijeron varios oficiales. Aun si pudieran verificar las acusaciones, los casos de corrupción de alto nivel eran casi siempre difíciles de probar.

Otro problema era que “la mayoría de los delitos relacionados con la droga además prescribían a los cinco años. Para cuando la investigación finalmente arrancara de verdad, algunos de los eventos claves que López Nájera describió habían ocurrido cuatro años antes”.



Por si fuera poco, EEUU no quiso arriesgar sus relaciones diplomáticas con México, que estaban tensas luego de que en 2011 se diera a conocer las repercusiones de otra operación encubierta, que se conoció como “Rápido y Furioso” y que permitió la entrada de armas estadounidenses a México que después fueron vinculadas a tiroteos que mataron o hirieron a 150 mexicanos, además del asesinato de un agente de la patrulla fronteriza.

Finalmente, un grupo de funcionarios del Departamento de Justicia y la DEA conocido como una Sensitive Activity Review Committee (SARC, por sus siglas en inglés) determinó cerrar la investigación, pese a que agentes de la DEA enfatizaron en que no pretendían influir en las elecciones mexicanas.



Los agentes argumentaron que si México elegía a un presidente que llegara al puesto con una deuda con narcotraficantes poderosos, las consecuencias podrían ser catastróficas para la alianza por la seguridad de los dos países, sin embargo el SARC decidió que era mejor darle carpetazo a la investigación.

Tras la publicación del reportaje de ProPublica, Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, teme que esta información pueda marcar un declive en la cooperación entre México y EEUU.

"Esto es un ataque directo contra él. Él lo ve como un impacto en la campaña presidencial o en las elecciones presidenciales que se avecinan", dijo Vigil. "Ahora, si pensábamos que las relaciones con México eran malas, van a pasar de peores a casi inexistentes".

