De senador más votado a ser citado por la Corte Suprema: el expresidente Uribe renuncia a su escaño

"La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado". Con este mensaje en la red social Twitter, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) anunció este martes su renuncia al Congreso de Colombia.