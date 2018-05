A dos días de las elecciones de Colombia, cables diplomáticos de EEUU sugieren nexos de Álvaro Uribe Vélez con el narcotráfico

The New York Times asegura que información desclasificada de diplomáticos estadounidenses en los años 90 sugerían relaciones del expresidente con narcotraficantes. La acusación no es nueva, pero en esta ocasión las fuentes son otras.