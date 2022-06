Cómo afecta a la Cumbre de las Américas la ausencia de AMLO (y varios presidentes más)

La ausencia más publicitada es la del mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien cumplió su amenaza de no asistir si sus colegas de Venezuela, Nicolás Maduro); Cuba, Miguel Díaz-Canel, y Nicaragua, Daniel Ortega, no eran invitados a la cita. Washington efectivamente no los convocó con el argumento de que se trata de una cumbre de democracias y esos tres países padecen regímenes autoritarios.