Gobierno de México Claudia Sheinbaum dice que los gobernadores de Sonora y Tamaulipas tienen que aclarar retiro de visa de EEUU La presidenta de México, Claudia SheinbaumSheinbaum, pide aclarar a Durazo y Villarreal tras la revelación de Los Angeles Times sobre investigaciones en Estados Unidos. ¿Qué hay detrás del retiro de sus visas?

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló hoy, 3 de junio de 2026, sobre la presunta investigación en Estados Unidos contra Alfonso Durazo y Américo Villarreal, gobernadores de Sonora y Tamaulipas, respectivamente, según información que reveló el diario estadounidense Los Angeles Times.

De acuerdo con la publicación, Estados Unidos habría retirado las visas a Alfonso Durazo y Américo Villarreal, como parte de una investigación por supuesto vínculo con el narcotráfico.

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Gobernadores de Sonora y Tamaulipas tienen que aclarar investigación en Estados Unidos

En la conferencia mañanera de hoy, la mandataria dijo que ambos gobernadores “ tienen que aclarar” el caso y cuestionó cuál es la intención de quitar una visa y hacerlo público: “¿Cuál es el interés? Tenemos todo el derecho, al menos, de la duda”.

“ Hay que estar tranquilos". “Cuando uno está tranquilo con sus convicciones y con la certeza de lo que está haciendo, y la garantía de que estamos actuando por el bien del pueblo de México y de la nación, pueden venir estas cosas”, afirmó Sheinbaum Pardo.

¿Por qué Estados Unidos investiga a Durazo y a Villarreal?

Los Angeles Times detalló que Alfonso Durazo estaría siendo investigado en Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado, por lo que la visa americana le habría sido cancelada en 2025. El periódico agregó que el gobernador de Sonora viaja regularmente a territorio estadounidense por un problema de salud.

En el caso de Américo Villarreal, sería investigado por supuesto contrabando de combustible, delito conocido en México como huachicol; además, el gobernador de Tamaulipas formaría parte de un programa de libertad condicional, por lo que estaría siendo escoltado por funcionarios estadounidenses cuando cruza la frontera.

Los Angeles Times indicó que, en un comunicado, Américo Villarreal negó haber cometido alguna irregularidad y calificó las acusaciones como “falsas, parciales y carentes de pruebas”.

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El diario señaló que tanto Durazo como Villarreal han seguido viajando a Estados Unidos como parte de un programa de cooperación con las autoridades estadounidenses.