Los Chapitos Confirman detención de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Rubén Rocha Moya La informacion ha sido confirmada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México





Video ¿Dónde está el gobernador de Sinaloa, México, Rubén Rocha Moya? Se desconoce su paradero preciso

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se entregó en Nueva York. Autoridades estadounidenses informaron a las autoridades del gobierno mexicano sobre su detención.

De acuerdo con los primeros reportes, Enrique Díaz, ha sido detenido por autoridades estadounidenses ya que fue señalado por presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa, junto con Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios mexicanos.

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¿De qué delitos acusan en Estados Unidos a Enrique Díaz?

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Enrique Díaz Vega, de 50 años de edad, está acusado de los siguientes delitos:

Conspiración para la importación de narcóticos .

. Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.

y artefactos explosivos. Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.