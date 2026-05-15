Los Chapitos

Confirman detención de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Rubén Rocha Moya

La informacion ha sido confirmada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México

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Por:N+ Univision
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Video ¿Dónde está el gobernador de Sinaloa, México, Rubén Rocha Moya? Se desconoce su paradero preciso

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se entregó en Nueva York. Autoridades estadounidenses informaron a las autoridades del gobierno mexicano sobre su detención.

De acuerdo con los primeros reportes, Enrique Díaz, ha sido detenido por autoridades estadounidenses ya que fue señalado por presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa, junto con Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios mexicanos.

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¿De qué delitos acusan en Estados Unidos a Enrique Díaz?

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Enrique Díaz Vega, de 50 años de edad, está acusado de los siguientes delitos:

  • Conspiración para la importación de narcóticos.
  • Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
  • Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

De resultar culpable, Enrique Díaz Vega podría ser condenado a cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, según información de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

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