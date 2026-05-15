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Explosión por pirotecnia en fiesta popular del estado mexicano de Jalisco

La explosión fue ocasionada por fuegos artificiales y dejó un saldo de dos mujeres fallecidas

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Por:N+ Univision
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Video Video capta el momento exacto de la explosión en fiesta patronal en México que dejó una muerta y varios heridos

La noche del 14 de mayo, los fieles católicos de Amatitán, un poblado ubicado a una hora de Guadalajara, la capital del estado mexicano de Jalisco, festejaban su fiesta patronal.

Como es habitual en este tipo de eventos, siempre hay una gran concurrencia. Pues suelen instalarse puestos de comida y juegos mecánicos afuera de las iglesias.

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Cerca de las 10 de la noche, en el atrio del templo del Señor de la Ascensión, los fieles quemaron fuegos pirotécnicos. Las chispas de la pirotecnia alcanzaron un tanque de gas de los puestos, lo que generó una fuerte explosión que hirió a 22 personas; de ellas están: 7 están estables, 6 de gravedad y dos personas fallecidas.

El Gobierno municipal de Amatitán movilizó sus cuerpos de emergencia y declaró que “quedará estrictamente prohibido el uso de pirotecnia en cualquier evento público dentro del municipio”.

Al respecto, el cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, lamentó las pérdidas en un post de su cuenta de Facebook. Además, señaló que la Iglesia católica no alienta a festejar de esa forma las fiestas patronales porque “hay otras expresiones de gozo para llevarlas a cabo que no ponen en riesgo la integridad de los fieles”, escribió.

El gobernador de Jalisco señaló su consternación por los hechos y señaló que el siguiente lunes irá al lugar para expresar su apoyo a las víctimas.

Finalmente, esta historia ha causado un gran desconcierto entre los habitantes de Amatitán, quienes han manifestado solidaridad con los afectados y su dolor por los sucesos, ya que un evento que debía caracterizarse por su alegría, esta vez se caracterizó por el dolor.

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