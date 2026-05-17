Familia Matan a 10 integrantes de una familia en el estado mexicano de Puebla, entre ellos un bebé de un mes Continúan las diligencias por un ataque armado durante la madrugada contra varias personas en una vivienda de Tehuitzingo

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Un ataque armado contra miembros de una familia se registró en la mañana de este domingo 17 de mayo, en el municipio de Tehuitzingo en Puebla, con saldo de por lo menos 10 personas muertas.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades locales, Policía Municipal acudió al domicilio ubicado en la localidad de Texcalapa donde localizaron a integrantes de una familia con impactos de bala.

#Comunicado | Ante los hechos ocurridos en Tehuitzingo, el @Gob_Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, informa: pic.twitter.com/uC64HNdpt4 — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) May 17, 2026

Una familia fue asesinada durante la madrugada en Tehuitzingo

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Una mujer, había sido atendida por paramédicos, pero falleció al interior de la ambulancia en la que estaba siendo trasladada a un hospital.

Las autoridades informaron que las víctimas son varios hombres y mujeres, así como menores de edad, todos con impactos por arma de fuego.

Sobre los responsables se sabe que era un grupo fuertemente armado que abrió fuego al interior de la vivienda. No hay detenidos hasta el momento.