Tiroteos Tiroteo en Teotihuacán deja una turista canadiense muerta; agresor se suicida tras ataque Autoridades confirmaron, de manera preliminar, que el ataque también dejó seis personas lesionadas: cuatro por arma de fuego y dos por caídas.

Video Tiroteo hoy en zona arqueológica de México; reportan dos muertos y al menos seis heridos

Una balacera registrada en la zona arqueológica de Teotihuacán este lunes 20 de abril de 2026 dejó como saldo una mujer canadiense muerta y varias personas lesionadas, de acuerdo con información oficial del Gabinete de Seguridad de México.

Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Guardia Nacional (GN) para atender la emergencia. Según los primeros reportes, un hombre abrió fuego en el sitio turístico y posteriormente se privó de la vida.

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De manera preliminar, la SSEM informó en un comunicado que el tiroteo también dejó seis personas lesionadas: cuatro por arma de fuego y dos por caídas. Entre las personas heridas podrían estar extranjeros procedentes de Rusia y Colombia.

En el lugar fueron asegurados un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles, mientras que las personas heridas reciben atención médica. Además, personal de la Secretaría de Gobernación trabaja en coordinación con autoridades estatales para brindar apoyo a las víctimas.

"Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos", escribió en su cuenta de X la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

"Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales. Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad", agregó.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que mantiene contacto permanente con la embajada de Canadá en México y con representaciones diplomáticas de otros países, con el fin de dar seguimiento al caso y apoyar a las personas extranjeras afectadas.

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Agresor no ha sido identificado

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del atacante ni su nacionalidad. El Gabinete de Seguridad indicó que continúa colaborando en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en este punto turístico de alto flujo internacional.