Brasil: filtraciones cuestionan la imparcialidad de la investigación que mandó a Lula a prisión

La bomba fue lanzada el domingo por el portal The Intercept Brasil , que publicó mensajes filtrados en los últimos años entre los fiscales de la operación entre sí y con el que fuera juez del caso, Sergio Moro, que en enero fue llamado a integrar el gobierno del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro .

Según The Intercept, las conversaciones privadas muestran que Moro sugirió al fiscal Deltan Dallagnol cambiar el orden de las fases de la operación Lava Jato, dio consejos y pistas a los fiscales encargados del caso, lo que está prohibido por ley.

The Intercept subrayó que una fuente no identificada les contactó y les entregó el material, aunque no precisó como el mismo fue conseguido.