Detienen a Bolsonaro a días del inicio de su pena de prisión por liderar un golpe de Estado

Video Expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de estado

La policía federal de Brasil arrestó de forma preventiva el sábado al expresidente Jair Bolsonaro, días antes de que comenzara a cumplir su sentencia de 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado, según las autoridades.

Un asistente de Bolsonaro, Andriely Cirino, confirmó a la agencia AP que la detención se produjo alrededor de las seis de la mañana el sábado.

El expresidente, de 70 años, fue llevado desde su casa en una comunidad cerrada, en el exclusivo barrio de Jardim Botânico, a la sede de la policía federal en Brasilia, añadió Cirino.

La policía indicó en un breve comunicado, en el que no mencionó a Bolsonaro, que actuó a petición del Supremo Tribunal de Brasil, pero ni la policía federal de Brasil ni el Supremo Tribunal proporcionaron más detalles.

La prensa local dijo que se esperaba que Bolsonaro, quien fue presidente de 2019 a 2022, comenzara a cumplir su sentencia en algún momento de la próxima semana, después de que el líder de ultraderecha agotara todas las apelaciones a su condena por liderar un intento de golpe de Estado.

En septiembre pasado, el Supremo Tribunal de Brasil sentenció a Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel tras declararlo culpable de liderar un intento de golpe de Estado para permanecer en el cargo a pesar de su derrota en las elecciones de 2022.

El complot preveía el asesinato de su candidato rival y hoy presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, de su vicepresidente Geraldo Alckmin y de Alexandre de Moraes, uno de los cinco jueces del Tribunal Supremo en su juicio. El plan no se habría ejecutado por falta de apoyo de la cúpula militar.

El juicio a Bolsonaro genera roces con Trump

Cuando se conoció la sentencia contra el exmandatario brasileño, el secretario de Estado, Marco Rubio, adelantó en redes sociales que Estados Unidos responderá a la decisión y que "Estados Unidos responderá en consecuencia”.

Previamente, el presidente Donald Trump impuso un arancel del 50% a productos brasileños importados a la situación legal de su aliado, calificándolo de “caza de brujas”.

A pesar de sus problemas legales, Bolsonaro sigue siendo un poderoso actor político en Brasil.

Aunque ya había sido previamente inhabilitado para postularse a cargos públicos hasta 2030 en un caso separado, el expresidente ha afirmado su intención de volver a presentarse en los comicios.

En caso de que eso no sea posible, se espera que elija un heredero que probablemente desafiará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva el próximo año.

No se descarta que los legisladores aliados de Bolsonaro en el Congreso brasileño intenten pactar alguna amnistía para él.