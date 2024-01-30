Cambiar Ciudad
México (país)

Naufragio de barco turístico en Cancún deja al menos cuatro muertos

La embarcación turística 'La diosa del mar' se hundió cuando se dirigía a Isla Mujeres debido al fuerte oleaje, según los primeros reportes. Aparentemente trasladaba a 19 personas aunque su capacidad era para 16.

Por:
Univision
Video Dos migrantes mueren tras naufragar en medio del océano: querían llegar a EEUU

El naufragio de un barco turístico en el que viajaban 19 personas hacia la Isla Mujeres, en Cancún, México, dejó al menos cuatro fallecidos, reportaron las autoridades de Protección Civil de Quintana Roo.

En un mensaje publicado en la tarde del lunes en la red social X (antes Twitter), la agencia dijo que se llevaban a cabo labores de búsqueda y rescate en la zona "para dar con el paradero de personas que viajaban a bordo de la embarcación" reportadas como "extraviadas".

PUBLICIDAD

El gobierno municipal de Isla Mujeres declaró que entre los cuatro fallecidos hay dos mujeres y un niño de 10 años.

Más sobre México (país)

Hallan seis cabezas humanas en una carretera de México
1 mins

Hallan seis cabezas humanas en una carretera de México

América Latina
México extradita a EEUU a 26 narcotraficantes bajo la promesa de que no se les aplicará la pena de muerte
3 mins

México extradita a EEUU a 26 narcotraficantes bajo la promesa de que no se les aplicará la pena de muerte

América Latina
Departamento de Justicia anuncia que no pedirá la pena de muerte para los narcos mexicanos 'El Mayo' Zambada, Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes
5 mins

Departamento de Justicia anuncia que no pedirá la pena de muerte para los narcos mexicanos 'El Mayo' Zambada, Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes

América Latina
Hallan muertas a tres hermanas menores en Sonora: estaban abrazadas. Su madre también fue asesinada
2 mins

Hallan muertas a tres hermanas menores en Sonora: estaban abrazadas. Su madre también fue asesinada

América Latina
60 disparos en 6 minutos: el brutal asesinato de una alcaldesa de Oaxaca en pleno palacio municipal
2 mins

60 disparos en 6 minutos: el brutal asesinato de una alcaldesa de Oaxaca en pleno palacio municipal

América Latina
La baja participación en la elección judicial abre en México una etapa de incertidumbre
5 mins

La baja participación en la elección judicial abre en México una etapa de incertidumbre

América Latina
Doce fallecen en incendio en un centro de rehabilitación de drogas en el violento Guanajuato, México
2 mins

Doce fallecen en incendio en un centro de rehabilitación de drogas en el violento Guanajuato, México

América Latina
Votación judicial en México: la escasa participación marca un controvertido proceso que Sheinbaum calificó de "éxito"
6 mins

Votación judicial en México: la escasa participación marca un controvertido proceso que Sheinbaum calificó de "éxito"

América Latina
El macabro hallazgo de 17 cadáveres en una casa abandonada de México
2 mins

El macabro hallazgo de 17 cadáveres en una casa abandonada de México

América Latina
Asesinato de Valeria Márquez: amigos y familiares serán entrevistados por la fiscalía, que no ha hablado de posibles sospechosos
3 mins

Asesinato de Valeria Márquez: amigos y familiares serán entrevistados por la fiscalía, que no ha hablado de posibles sospechosos

América Latina

Una de las pasajeras gravemente herida fue trasladada a un hospital en Cancún.

Fuerte oleaje causó el hundimiento del barco en Cancún

La embarcación de 26 pies 'La diosa del mar' se dirigía al restaurante Perla Negra, en Isla Mujeres, cuando se hundió a las 02:50 pm hora local.

Aunque tenía capacidad para 16 transportaba en ese momento a 19 personas: 14 turistas adultos, dos menores de edad, un bebé, el capitán Ramón C.M. y otro tripulante, reportó el diario El Universal.

Los primeros reportes indican que el barco zozobró debido al fuerte oleaje provocado por una tormenta que azotaba la península de Yucatán.

El barco es propiedad de un socio de la Cooperativa Puerto Juárez , identificado como Pablo T. M. radicado en Cancún.

Aparentemente, el restaurante al que se dirigía opera de manera irregular como muelle de pasajeros, por lo que no cuenta con personal oficial, indicó el mismo diario.


Relacionados:
México (país)NaufragiosMuertesAccidente marítimo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD