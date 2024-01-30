Naufragio de barco turístico en Cancún deja al menos cuatro muertos

Video Dos migrantes mueren tras naufragar en medio del océano: querían llegar a EEUU

El naufragio de un barco turístico en el que viajaban 19 personas hacia la Isla Mujeres, en Cancún, México, dejó al menos cuatro fallecidos, reportaron las autoridades de Protección Civil de Quintana Roo.

En un mensaje publicado en la tarde del lunes en la red social X (antes Twitter), la agencia dijo que se llevaban a cabo labores de búsqueda y rescate en la zona "para dar con el paradero de personas que viajaban a bordo de la embarcación" reportadas como "extraviadas".

El gobierno municipal de Isla Mujeres declaró que entre los cuatro fallecidos hay dos mujeres y un niño de 10 años.

Una de las pasajeras gravemente herida fue trasladada a un hospital en Cancún.

Fuerte oleaje causó el hundimiento del barco en Cancún

La embarcación de 26 pies 'La diosa del mar' se dirigía al restaurante Perla Negra, en Isla Mujeres, cuando se hundió a las 02:50 pm hora local.

Aunque tenía capacidad para 16 transportaba en ese momento a 19 personas: 14 turistas adultos, dos menores de edad, un bebé, el capitán Ramón C.M. y otro tripulante, reportó el diario El Universal.

Los primeros reportes indican que el barco zozobró debido al fuerte oleaje provocado por una tormenta que azotaba la península de Yucatán.

El barco es propiedad de un socio de la Cooperativa Puerto Juárez , identificado como Pablo T. M. radicado en Cancún.

Aparentemente, el restaurante al que se dirigía opera de manera irregular como muelle de pasajeros, por lo que no cuenta con personal oficial, indicó el mismo diario.