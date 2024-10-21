Condenan a más de 20 años de cárcel al expresidente peruano Alejandro Toledo, acusado de corrupción en el caso Odebrecht

Video Muere Alberto Fujimori, el expresidente de Perú que estuvo en prisión 15 años: padecía de cáncer

Un tribunal peruano condenó este lunes a 20 años y seis meses de prisión al expresidente peruano Alejandro Toledo, acusado de corrupción por recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de adjudicar la construcción de un tramo de la carretera que conectó Brasil con Perú.

La jueza que leyó la sentencia le impuso además tres años de inhabilitación para ejercer un cargo público, como pidió la fiscalía.

Toledo es el segundo exmandatario peruano condenado por corrupción, luego de que el recientemente fallecido Alberto Fujimori recibiera en 2009 tres sentencias por ese delito, aparte de otra como autor indirecto de 25 asesinatos.

¿De qué se la acusa a Alejandro Toledo, expresidente de Perú?

La fiscalía acusó al expresidente de recibir 35 millones de dólares de la empresa Odebrecht a cambio de adjudicar a la constructora brasileña, señalada por casos similares de corrupción en varios países de América Latina, una licitación pública para construir 404 millas de la llamada carretera Interoceánica que une Brasil con el sur de Perú.

Esa parte de la carretera costaba al inicio 507 millones de dólares, pero Perú terminó pagando 1,255 millones de dólares. Otros tres exmandatarios de Perú fueron implicados en otros casos por irregularidades con Odebrecht, que en 2020 cambió su nombre a Novonor.

Toledo, que se encuentra en prisión preventiva desde abril de 2023 ha negado las acusaciones.

Alejandro Toledo suplicó para que lo dejaran regresar a casa

El expresidente pidió en audiencia el miércoles de la semana pasada a los jueces que lo dejaran regresar a su casa porque estaba enfermo.

Con la voz quebrada y las manos juntas, como si estuviera rezando, aseguró que tenía cáncer, problemas en el corazón y le faltaba poco para cumplir 80 años. “Les pido por favor, déjenme curar o morir en mi casa”, indicó.

Toledo fue arrestado en 2019 por el pedido de la justicia peruana. Está en prisión preventiva desde que fue extraditado desde Estados Unidos hacia una cárcel especial en Perú. En esa misma cárcel está preso el expresidente Pedro Castillo mientras es investigado por el presunto delito de corrupción y rebelión.

El exmandatario vivía en Estados Unidos desde 2016 cuando retornó a la Universidad de Stanford, su alma máter, como profesor visitante para formarse en temas de educación en América Latina.

La investigación por el caso Odebrecht tienen una larga lista de expresidentes involucrados

Junto a Toledo, otros dos expresidentes están siendo investigados o enjuiciados por sus presuntos nexos con Odebrecht.

Ollanta Humala (2011-2016) enfrenta un juicio en el que la fiscalía ha solicitado 20 años de cárcel por lavado de activos y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) está siendo investigado por colusión, con la prohibición de salir del país, además de tener embargada parte de su pensión como expresidente.

El caso más trágico fue el del expresidente Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 en su dormitorio minutos antes de que la policía entrara a detenerlo de forma preliminar por 10 días para ser investigado por presuntamente haber recibido un soborno de la compañía brasileña.

Las investigaciones contra la clase política peruana empezaron luego de que en 2016 Odebrecht admitiera ante las autoridades de Estados Unidos que había sobornado a funcionarios importantes en varios países de América Latina, incluido Perú, para obtener ventajosos contratos de infraestructura.

