Una jueza federal otorga suspensión definitiva contra la reforma judicial en México

Una juez federal de la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, centro de México, otorgó este miércoles una suspensión definitiva contra la discusión y aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

Con esta decisión se busca impedir que se concrete la aprobación de la reforma judicial, que ya fue votada con aprobación en la Cámara de Diputados este mismo miércoles y que pasó al Senado mexicano, donde comenzará su discusión el domingo y se votará en el Pleno el próximo miércoles 11 de septiembre.

La juez quinta de distrito en Morelos, Martha Magaña López, otorgó la suspensión en el mismo amparo en el que, el pasado sábado, había otorgado una medida provisional en la que prohibía a los diputados discutir el citado dictamen.



Magaña López ordenó a los legisladores que no aprueben, en este caso en el Senado mexicano, la iniciativa ya votada en la Cámara de Diputados, y tampoco se envíe, si continuara el proceso legislativo, el proyecto de decreto a las legislaturas estatales para su aprobación.

Por qué una jueza dictó la "suspensión definitiva" de la reforma judicial mexicana

"El dictamen no podrá ser considerado y menos aprobado por la nueva legislatura y deberán abstenerse de enviarlo a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su aprobación, hasta tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo", se lee en la resolución.

"En el momento que se encuentra el proceso legislativo, esto es ante el proyecto de iniciativa de reforma constitucional que será votado en la Cámara de Senadores para posterior a ello ser avalado en las legislaturas locales, es factible suspender el acto reclamado para analizarlo, a la luz de las inconformidades de los quejosos, al no haberse materializado", añadió.

La reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca instaurar la elección por voto popular de jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte.

El miércoles, fue aprobada en lo general, mientras que en lo particular fue enviada al Senado.

“Aprueba el Pleno, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de reforma del Poder Judicial. Pasa al Senado mexicano”, expuso la Cámara de Diputados en sus redes sociales.

El dictamen con proyecto de decreto, ya había sido aprobado en lo general en la madrugada por la mayoría oficialista, avanzó con 357 votos a favor del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), y 130 en contra de la oposición, y posteriomente fue aprobado en lo particular.

La iniciativa, que fue enviada al Senado, donde a Morena y sus aliados les falta un voto para tener la mayoría calificada, ha desatado diversas protestas en México, entre ellas un paro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como marchas estudiantiles.

