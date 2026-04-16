Noticias Amor eterno desde el cielo: la guitarra de 7,000 árboles que un hombre plantó por su esposa Lo que comenzó como una promesa íntima terminó convertido en un paisaje único de 25 hectáreas que, décadas después, sigue creciendo como símbolo vivo de amor, memoria y perseverancia.

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En la Pampa argentina, en medio de campos de trigo y soja, miles de copas de árboles conforman la sinuosa silueta de una guitarra: una imagen que solo puede apreciarse desde el cielo.

La obra es un homenaje de un agricultor a su difunta esposa, quien amaba ese instrumento tanto como amaba la naturaleza.

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Esta singular propiedad rural, conocida como "La Guitarra de Árboles", se encuentra situada en el sur de la provincia central de Córdoba, en la localidad de General Levalle.

Los protagonistas de esta historia de amor ya han fallecido, pero sus cuatro hijos gestionan ahora la propiedad y preservan la guitarra de árboles que su madre soñó en su momento.

Antes de morir a causa de un aneurisma repentino en 1977, a la edad de 25 años, Graciela Yraizoz habló con su esposo, Pedro Ureta, sobre un proyecto paisajístico para la granja de la pareja; un deseo que ella no pudo cumplir personalmente.

En el momento de su muerte, estaba embarazada del quinto hijo de la pareja, quien falleció junto con ella.

En su memoria, Ureta plantó pacientemente aproximadamente 7,000 árboles a lo largo de una extensión de 25 hectáreas: una proeza paisajística que le llevó cinco años completar y que concibió como un homenaje eterno.

Dado que ningún paisajista profesional aceptó asumir el proyecto, él lo ejecutó con sus propias manos, junto a sus hijos. Tras varios intentos fallidos, la guitarra finalmente comenzó a tomar forma.

Casi medio siglo después de la muerte de Yraizoz, los árboles han alcanzado su plena madurez, otorgando a la figura su máximo esplendor.

Con una extensión de 1,100 metros, la guitarra de árboles combina el follaje perenne de los cipreses de California con eucaliptos azules, que trazan las seis cuerdas hasta llegar al puente, un detalle delineado con cipreses dorados. La figura culmina en la punta del mástil del instrumento, que descansa junto a un camino rural que invita a los visitantes a explorar este monumento verde, aunque el contorno completo de la guitarra solo resulta visible desde el cielo.

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Ureta falleció en 2019 a la edad de 79 años. Dado que le tenía miedo a volar, nunca sobrevoló su obra maestra.

"Tras días de lluvia, con los árboles recién lavados, sus colores lucen más intensos y vívidos. Se puede observar entonces que, aunque todos los cipreses son verdes, no hay dos que compartan exactamente el mismo matiz, desplegando así todo el espectro del verde", escribió en su blog Ignacio Ureta, hijo de la pareja.

La NASA ha fotografiado la silueta en varias ocasiones; esta puede visualizarse en Google Earth en las coordenadas 33°52’04.3″ S 63°59’16.9″ O.