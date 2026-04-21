juicio “Me enfurece que no asuma responsabilidad”: hija de Maradona estalla contra el médico de su padre Durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, su hija Gianinna acusó al médico Leopoldo Luque de negar su responsabilidad en la atención del exfutbolista.

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Una de las hijas de Diego Maradona arremetió contra el neurocirujano Leopoldo Luque, quien era considerado el médico principal de su padre al momento de su muerte, durante un juicio por negligencia el martes.

Gianinna Maradona testificó en un juzgado de la localidad bonaerense de San Isidro en el juicio contra siete profesionales médicos acusados de negligencia en la muerte de su padre en 2020 .

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“Escuché en la televisión que dijo que no era su médico, y me enfurece mucho que no asuma la responsabilidad”, dijo Gianinna Maradona.

Luque y otras seis personas se enfrentan a un nuevo juicio porque el pasado mes de mayo el tribunal declaró nulo el juicio después de que Julieta Makintach, una de las tres juezas que presidían el caso originalmente, dimitiera tras las críticas recibidas por su participación en un documental sobre el caso.

La demanda por negligencia acusa al equipo médico de Maradona de no haberle brindado la atención adecuada en las semanas previas a su muerte en una casa en las afueras de Buenos Aires. Maradona falleció a los 60 años a causa de un paro cardíaco mientras se recuperaba de una cirugía por un coágulo de sangre en el cerebro.

Los acusados, que niegan todas las acusaciones, fueron imputados por homicidio culposo, un cargo similar al de homicidio involuntario, ya que implica que los acusados eran conscientes del riesgo causado por su presunta conducta imprudente y lo ignoraron.

La hija de Maradona afirmó que Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz fueron los responsables de la salud de Maradona y del confinamiento domiciliario donde, según ella, la salud del astro se deterioró día a día sin que aparentemente nadie hiciera nada al respecto.

La defensa de Luque alega que Gianinna Maradona y su hermana Dalma —las hijas mayores del exfutbolista fruto de su relación con Claudia Villafañe— fueron responsables por no actuar con la rapidez necesaria para cuidar a su padre durante un largo proceso de deterioro de su salud.