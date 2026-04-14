Noticias Comienza nuevo juicio en Argentina para definir responsabilidades por la muerte de Diego Maradona El primer juicio se dio en marzo del 2025, pero fue anulado después de dos meses, ya que la jueza Julieta Makintach participaba en un documental justo del proceso judicial, por lo que fue destituida

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Este martes 14 de abril, Buenos Aires inició un nuevo proceso para esclarecer las causas de la muerte del ídolo del futbol, Diego Maradona.

El primer juicio se dio en marzo del 2025, pero fue anulado después de dos meses, ya que la jueza Julieta Makintach participaba en un documental justo del proceso judicial, por lo que fue destituida.

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¿Cuáles son los cargos?

El fiscal Patricio Ferrari mencionó que del 11 al 25 de noviembre del año 2020, el futbolista no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, por lo que fue internado en su domicilio.

Ferrari subrayó que un “grupo de improvisados incumplió los deberes de su cargo”, dejando a su suerte a Diego Armando Maradona, quien murió el 25 de noviembre de 2020 de un ataque cardiaco.

Por parte de la defensa, señaló que el futbolista sufría de un cuadro clínico complejo y que por eso no hubo ningún delito.

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¿Quiénes son los acusados?

El neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna; Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón están acusados de homicidio simple por dolo eventual, lo que significa que sabían que lo que hacían podía ocasionar daño y, a pesar de ello, lo siguieron haciendo. Esto tiene una pena máxima de 25 años de prisión.

Cabe destacar que, antes de que Maradona se internara en su casa, él ya había pasado por una cirugía dos semanas antes para que le quitaran un hematoma subdural en su cabeza, por lo que se encontraba en recuperación.

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¿Qué diferencia hay entre el primer juicio y el de ahora?

Este segundo juicio tiene toda la atención de los aficionados a Maradona, por lo que, a diferencia del primero, en donde estaba la jueza Julieta Makintach y dos magistrados, los cuales eran los encargados. Ahora solo serán 3 jueces los que estarán en el debate con dos audiencias por semana.

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El abogado de las hijas de Maradona, Fernando Burlando, expresó que confía en el nuevo tribunal. “Depositamos muchísima confianza; son jueces de mucha experiencia y trayectoria”.