Tiroteos

Atacante gritó “sorpresa”: Así fue el tiroteo en escuela que dejó un alumno de 13 años muerto

Una alumna narró el momento en que el atacante disparó dentro de la escuela en Argentina. Autoridades confirman un estudiante muerto y dos heridos

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Por:N+ Univision y Agencias
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Video Lo que se sabe del tiroteo en Haltom City que dejó una mujer y una niña muertas

Este lunes 30 de maro de 2026 se registró un tiroteo dentro de una escuela de Santa Fe, Argentina, que dejó un alumno muerto y al menos otros dos heridos. Una estudiante narró cómo fue el ataque.

La agencia de noticias AP explicó que el caso más similar al de este lunes en Argentina se remonta a 2004, cuando “un adolescente mató a tres compañeros del primer año en una escuela secundaria de Carmen Patagones, con un arma 9 milímetros”.

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El tiroteo de este lunes se registró en la Escuela n.º 40 “Mariano Moreno”, en San Cristóbal (Santa Fe), Argentina, cuando un alumno de 15 años de edad disparó dentro del instituto.

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Así fue el tiroteo en escuela de Santa Fe, Argentina

La agencia de noticias AP recogió un par de testimonios luego de que se confirmara que por el tiroteo en una escuela en Santa Fe, Argentina, murió un alumno.

Una alumna, identificada como Priscila, narró a la estación de radio Rivadavia, de Buenos Aires, que “entramos a la escuela, sonó el timbre para izar la bandera y cuando estábamos bajando el chico llegó y de la nada gritó ‘sorpresa’ y empezó a disparar”.

Priscila, compañera de curso del atacante, dijo que eran comunes las peleas, por lo que las autoridades habían dispuesto desde hace un año la presencia de agentes de policía en los accesos al establecimiento.

Al escuchar los disparos, estudiantes salieron corriendo, mientras un empleado de la escuela se lanzó sobre el atacante y logró quitarle el arma.

En videos compartidos en redes sociales se observa cómo los alumnos salen corriendo de la zona del patio, donde se habrían registrado los disparos

El agresor, un alumno de 15 años de edad, fue trasladado a una comisaría, donde permanece detenido y podría ser condenado a una pena máxima de hasta 15 años de prisión.

Por su parte, el alcalde de Santa Fe, Marcelo Andreychuk, confirmó que un alumno de 13 años murió en la escuela y otros dos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad por perdigones alojados en cara y cuello.

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