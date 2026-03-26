Organizaciones Terroristas Argentina también declara terrorista al CJNG: Aplicará estas sanciones contra cártel mexicano El Gobierno de Argentina informó este jueves sobre la decisión de declarar organización terrorista al CJNG. Estas son las consecuencias para el grupo del narcotráfico

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El Gobierno de Argentina informó este jueves 26 de marzo de 2026 que declaró como organización terrorista al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un grupo mexicano del narcotráfico que también ha sido sancionado por Estados Unidos.

Apenas en febrero pasado, el líder del CJNG, Rubén Oseguera, El Mencho, fue abatido durante un operativo de seguridad en Tapalpa, Jalisco, por parte de fuerzas federales mexicanas.

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El CJNG fue designado organización terrorista en 2025, como parte de la estrategia de la actual administración de Donald Trump, para combatir al narcotráfico.

Sanciones que aplicará Argentina contra el CJNG

En un comunicado, Argentina informó sobre la designación como organización terrorista del CJNG y explicó las sanciones que aplicará al grupo delictivo mexicano.

La inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos. Además, refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con aquellos países que ya han designado al Cártel de Jalisco como organización terrorista.