Costa Rica

Matan en Costa Riva a Kurt Van Dyke, surfista y empresario estadounidense

Autoridades costarricenses investigan la muerte de Kurt Van Dyke, un empresario y surfista estadounidense residente en el país centroamericano, asesinado el pasado sábado en un aparente robo en una provincia en el Caribe de Costa Rica.

N+ Univision y AP
Por:N+ Univision y AP
Video Surfista escribe ‘ayuda’ con rocas y logra que lo rescaten

Las autoridades costarricenses informaron que están investigando el asesinato de un ciudadano estadounidense en lo que parece ser un robo. Se trata de Kurt Van Dyke, de 66 años, residente en Costa Rica y propietario de un hotel local en Puerto Viejo, en la costa caribeña del país. ¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con la Agencia de Investigación Judicial, el homicidio se registró el sábado 14 de febrero.

Su cuerpo presentaba signos de estrangulamiento y puñaladas, y se le practica la autopsia, según el comunicado.

¿Qué pasó con Kurt Van Dyke?

Dos hombres armados con al menos una pistola amenazaron a Van Dyke y a una mujer, a quienes les robaron objetos de su casa y, al parecer, un vehículo, según las autoridades. La mujer escapó sin heridas graves.

Video Matan a tiros a un joven con autismo: buscan al sospechoso y ofrecen una recompensa de $50,000

Van Dyke formaba parte de una conocida familia de surfistas de California.

Un obituario de 2021 sobre su madre, Betty Van Dyke, se decía que ella formaba parte de un grupo pionero de las primeras surfistas y que su primer esposo, Gene Van Dyke, también era un conocido surfista del norte de California.

El hermano de Kurt, Peter Van Dyke, expresó al diario San Francisco Chronicle que la víctima era una persona benevolente y generosa, dispuesto a ayudar a cualquiera.

Aumenta la violencia en Costa Rica

Costa Rica, país donde la industria ecoturística es una importante actividad económica, ha visto aumentar la violencia criminal durante los últimos años, despertando preocupación en la población.

Durante el gobierno saliente de Rodrigo Chaves —previsto para culminar en mayo próximo— los homicidios alcanzaron un pico histórico de 17 por cada 100.000 habitantes. El mandatario responsabiliza de esto al poder judicial por, según él, no endurecer las medidas contra los criminales.

Durante décadas considerado uno de los países más seguros del continente, pasó de ser un lugar de tránsito a un centro logístico y de exportación de drogas hacia Estados Unidos y Europa, dijo a la AFP el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

Tras las recientes elecciones presidenciales de principios de mes, la presidenta electa de Costa Rica, la derechista Laura Fernández, dijo que cuenta con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, para "llevar a buen" puerto su estrategia de combate al narcotráfico.

Bukele, quien dialogó con Fernández tras su victoria aplastante en las elecciones del domingo, ya asesora al actual gobierno de Rodrigo Chaves en la construcción de una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de El Salvador.

